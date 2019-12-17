Küçük trafik dedektifleri eğitiliyor - Son Dakika
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Küçük trafik dedektifleri eğitiliyor

6 saat önce

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığınca Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verilmeye devam ediliyor.

Küçük trafik dedektifleri eğitiliyor, System.String[]

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığınca Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verilmeye devam ediliyor.


Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Jandarma Trafik Timleri tarafından verilen trafik eğitimleri öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ve merakla izleniyor. Öğrenci ve öğretmenlere yönelik bir sunum yapan Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek, "Trafik Dedektifleri Projesinin trafik içindeki en savunmasız grup olan çocuklarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve onlara daha güvenli bir trafik ortamı sağlamaktır" dedi.


Eğitim kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencilerine kavşaklarda ve kara yolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, traktör ve kamyonet kasalarında yolculuk, bisiklet binme kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.


Eğitim sonunda öğrencilere trafik dedektifi kartı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Eğitim öğretim yılı içerisinde projenin doğrudan hedef kitlesi olan 3-17 yaş grubunda yer alan çocuklara yönelik bilgilendirme seminerleri devam edileceği kaydedildi. - MALATYA

Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:36 Kaynak: İHA
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