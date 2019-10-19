Son Dakika Haberleri: Küçük Türk Kızlarından Estetik Grup Cimnastik'te büyük başarı
Son Dakika Güncel Küçük Türk Kızlarından Estetik Grup Cimnastik'te büyük başarı

Küçük Türk Kızlarından Estetik Grup Cimnastik'te büyük başarı

1 saat önce

Dünya kupası öncesinde Estonya'nın başkenti Tallin'de INTERNATIONAL TOURNAMENT TALLNN TROPHY 2019 AGG ( Estetik Grup Cimnastik) turnuvası düzenlendi.

Küçük Türk Kızlarından Estetik Grup Cimnastik'te büyük başarı, System.String[]

Kısa adı IFAGG olan uluslararası Estetik grup cinmantik federasyonu tarafından düzenlen turnuvaya Türkiye'den Şavkar Cimnastik kulübü 7-8 ve 8-10 yaş grubunda iki takımla katıldı.

7-8 yaş grubunda yarışan Şavkar Killa takımı ve 8-10 yaş gurubunda yarışan Şavkar Fadalya takımı, elemeleri geçerek finale kaldı. Küçük Türk kızları, finalde estetik grup cimnastikte söz sahibi Estonya, Finlandiya, Rusya ve İtalya gibi ülke takımlarına karşı madalya mücadelesi verdi.

Küçük kızlarda Türkiye'nin ilk estetik grup cimnastik takımı olma özelliğini taşıyan Şavkar Fadalya takımı,finalde kendilerinden beklenmeyen bir performans sergiledi.

Birinciyi belirleyecek puanları veren jüri üyeleri arasında uzun süre tartışma yaşandı.Juri üyelerinin çoğunluğundan tam puan alan Şavkar Fadalda takımı, 8-10 yaş grubunda dünya şampiyonu oldu.

Turnaya 7-8 yaş grubunda Şavkar Killa takımı da zorlu rakiplerini geride bırakarak kürsüde ilk sırayı aldı. Estetik Grup jimnastik dalında ilk kez iki Türk takımı, uluslararası bir turnuva şampiyon olarak tarihe geçti.

Estonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:13 Kaynak: Bültenler
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