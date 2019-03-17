Son Dakika Haberleri: Küçük Uçak Sel Sularının Ortasında Kaldı

Küçük Uçak Sel Sularının Ortasında Kaldı

25 dakika önce

- Küçük uçak sel sularının ortasında kaldıJAKARTA - Endonezya'nın Papua bölgesinde park halindeki küçük uçak sel sularının ortasında kaldı.

- Küçük uçak sel sularının ortasında kaldı

JAKARTA - Endonezya'nın Papua bölgesinde park halindeki küçük uçak sel sularının ortasında kaldı.
Endonezya'nın doğusundaki Papua bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 63 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de ağır yaralandı. Sentani Havaalanı'nda park halindeki küçük bir uçak sel sularının ortasında kalarak hasar gördü.
Selde ağaçların yerlerinden söküldüğü, 9 evin ve 2 köprünün yıkıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:14 Kaynak: İHA

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