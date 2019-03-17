Küçük Uçak Sel Sularının Ortasında Kaldı

- Küçük uçak sel sularının ortasında kaldıJAKARTA - Endonezya'nın Papua bölgesinde park halindeki küçük uçak sel sularının ortasında kaldı.

- Küçük uçak sel sularının ortasında kaldı



JAKARTA - Endonezya'nın Papua bölgesinde park halindeki küçük uçak sel sularının ortasında kaldı.

Endonezya'nın doğusundaki Papua bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 63 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de ağır yaralandı. Sentani Havaalanı'nda park halindeki küçük bir uçak sel sularının ortasında kalarak hasar gördü.

Selde ağaçların yerlerinden söküldüğü, 9 evin ve 2 köprünün yıkıldığı belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Rus Yolcu Uçağı Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi

Endonezya'da Sel Felaketi: En Az 50 Ölü

Yeni Zelanda'da Polis Şefi, "Gururlu Bir Müslümanım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Teröristi Durdurmasak Devam Edecekti