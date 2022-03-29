Küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı

29.03.2022 09:08

Meksika'nın Temixco kentinde çift motorlu bir küçük uçak süpermarketin üzerine düştü.

Meksika'nın Temixco kentinde çift motorlu bir küçük uçak süpermarketin üzerine düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Meksika'nın Morelos eyaletindeki yer alan Temixco kentinde yerel saatle 13.00 sularında çift motorlu Beechraft King Air 90 tipi bir küçük uçak süpermarketin üzerine düştü. Düşen uçağın enkazı, tek katlı bir yapı olan süpermarketin duvarını yıkarak içeri kadar girdi. Morelos Sivil Savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi. Yetkililer, 1'i uçakta yolculuk eden diğer 4'ü ise süpermarketin müşterisi olan toplam 5 kişinin ise yaralandığını kaydetti. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin, uçağın pilotu 47 yaşındaki Mauricio, 34 yaşındaki yardımcı pilot Paulina ve 46 yaşındaki yolcu Alejandra olduğu aktarıldı. Uçağın düşmeden yaklaşık 1 saat önce Meksika'nın Guerrero eyaletinin Acapulco kentindeki havaalanından kalktığı ifade edildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, Morelos Başsavcılığı ise olayla ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(Saim Sevinç/ İHA)

Küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı

YORUMLAR
500
Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı UKRAYNA HEYETİNİ TAŞIYAN UÇAK ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ UKRAYNA HEYETİNİ TAŞIYAN UÇAK ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ Çin'de Düşen Uçağın İkinci Kara Kutusu Bulunduktan Sonra Da, Kaza Bölgesinde Arama Çalışmaları Devam Ediyor Çin'de Düşen Uçağın İkinci Kara Kutusu Bulunduktan Sonra Da, Kaza Bölgesinde Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sonora, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
09:03 Turunç toplayıp reçel yapacaklardı! 3 kadına refüjde iki araç çarptı, 3'ü de hayatını kaybetti
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
08:48 Survivor'da ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu!
08:37 Şeyma'nın cesedi ters kelepçeli halde bulunmuştu: Tecavüz itirafı geldi! Kırşehirli genç sevgililerin korkunç sonu aydınlandı
08:33 İsveç'ten Türkiye'nin 4 sınır kentine seyahat uyarısı: Bu kentlere gitmeyin!
08:32 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Efe cesur davrandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 09:27:28. #1.11#
SON DAKİKA: Küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement