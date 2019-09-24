Küçük Umut babasıyla aynı mezara defnedildi

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve biri bebek, üç oğlu Sarıkamış'ta toprağa verildi. Trafik kazasında hayatını kaybeden 6 aylık bebek, babasıyla aynı mezara defnedildi.



Önceki gün sabah saatlerinde, Sivas Şarkışla ilçesini Kayseri Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Hakan Umuç (36), 6 aylık Umut Emre Umuç, Yusuf Kenan Umuç ve Yusuf Selim Umuç, cenazesi Sarıkamış'a getirildi. Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna koyulan cenazeler, daha sonra cenaze aracıyla mezarlığa götürüldü. Cenazelerin araca getirildiğini gören yakınları sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldu.



"Sınıf arkadaşları son yolculuklarında yalnız bırakmadı"



Sarıkamış Gazi Paşa İlkokulu 4. sınıf ve 3. sınıf öğrencisi olan Yusuf Kenan Umuç ve Yusuf Selim Umuç'u sınıf arkadaşları son yolculuklarında yalnız bırakmadı. Merkez Cami'ye gelen Yusuf Kenan Umuç ve Yusuf Selim Umuç'un arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Sınıf arkadaşları Yusuf Kenan Umuç ve Yusuf Selim Umuç'un tabutuna kırmızı karanfil bıraktı.



"Baba ile oğlu aynı mezara defnedildi"



Cenaze aracıyla Merkez Cami'ye getirilen cenazeler, burada musallat taşına konuldu.6 aylık küçük Umut Emre Umuç, babası Hakan Umuç ile birlikte aynı tabuta konuldu. Baba ve oğulları öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Sarıkamış Mezarlığı'na toprağa verilmek üzere götürüldü. Yüzlerce Sarıkamışlının katıldığı cenaze töreninde Baba Hakan Umuç, 6 aylık Umut Emre Umuç ile aynı mezarlığa defnedilirken, Yusuf Kenan Umuç ve Selim Umuç, gözyaşları arasında toprağa verildi. - KARS