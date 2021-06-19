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Küçük Ünsal'ın Hayali Koruyucu Aileyle Gerçekleşti - Son Dakika

Küçük Ünsal'ın Hayali Koruyucu Aileyle Gerçekleşti

19.06.2021 23:05
Küçük Ünsal'ın Hayali Koruyucu Aileyle Gerçekleşti, System.String[]

Ardahan'da yaşayan Hüseyin ve Nezaket Bayaroğlu çifti, 4 yıl önce koruyucu ailesi oldukları 8 yaşındaki Ünsal Genç'in aile hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Ardahan'da yaşayan Hüseyin ve Nezaket Bayaroğlu çifti, 4 yıl önce koruyucu ailesi oldukları 8 yaşındaki Ünsal Genç'in aile hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Kentin Karagöl Mahallesi'nde oturan ve bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan 55 yaşındaki Hüseyin Bayaroğlu, 4 yıl önce Ardahan'da koruyucu ailenin öneminin anlatıldığı bir konferansa katıldı.

Konferansın ardından devlet memuru eşi ile durumu istişare eden Hüseyin Bayaroğlu, koruyucu aile olmaya karar verdi.

Çift, 2 erkek, 1 kız çocukları olmasına rağmen bir başka çocuğa kucak açmak istedi ve devlet koruması altındaki bir kız çocuğuna koruyucu aile olmak için resmi müracaat yaptı.

"Ünsal bizim nasibimiz"

Kız çocuğu için yapılan müracaat sürecinde Erzincan'da devlet koruması altında bulunan ve aile hayali kuran 8 yaşındaki Ünsal Genç ile karşılaşan çift, "Ünsal bizim nasibimiz" diyerek kararlarını küçük Ünsal'a koruyucu olma yönünde değiştirdi. Çift, prosedürün tamamlanmasının ardından Ünsal'a yuvalarını açtı.

Biyolojik ailesi oldukları çocukları büyüyüp hayata atıldıkları için genellikle Ünsal ile baş başa kalan çift, evin neşesi haline gelen Ünsal'ı diğer evlatlarından ayırmıyor.

Zamanlarının büyük bölümünü Ünsal ile parklarda geçiren Bayaroğlu çifti, hem yeniden çocuk sahibi olmanın hem de Ünsal'ın "aile" hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Aile, anne ve baba şefkatinden mahrum bırakmadıkları Ünsal'a güzel bir gelecek kurmak için gayret gösteriyor.

Anne babası olmayan çocuklara kim bakacak

Koruyucu baba Hüseyin Bayaroğlu "Biz Ünsal'a koruyucu aile olmak istediğimizde bazı kişiler bize 'Neden bir çocuk yapmadınız da dışarıdan bir çocuk aldınız. ' dedi. Ben de herkes kendi çocuğuna zaten bakıyor. Peki annesi babası olmayan çocuklara kim bakacak dedim. " ifadelerini kullandı.

"Ünsal görür görmez bize sarıldı ve bizi kabul etti" diyen Bayaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ünsal ile bir süre Erzincan'da gezdik. Daha sonra işlemler için kendisini yurda bırakmak istediğimizde, 'Beni bırakmayın, beni götürün' diyerek ağlamaya başladı. O an kendimi sorguladım ve işlemleri hızlandırdım. Çocuğa devlet tarafından bu kadar imkan verilmişken neden bizi istiyor? Demek ki çocuğun bir tek şeye ihtiyacı var, anne ve baba sevgisine. Ne para ne pul ne de ekmeğe ihtiyacı vardı. "

"Hem o çocuğun hem sizin hayatınız değişsin"

"Evlatlık" ifadesine karşı olduğunu vurgulayan Bayaroğlu "Artık Ünsal'sız hiçbir şey düşünemiyoruz. Bütün planlarımızı onunla beraber yapıyoruz. Anlatmak çok zor ama belki kendi çocuklarımdan görmediğim sevgiyi Ünsal'dan gördüm. Ünsal'sız bir zaman dilimini düşünemiyorum. Ünsal bizim canımızdan bir parça. İmkanı olan herkese çocuklar yuvada yetişeceğine yuvanızda yetişsin diyorum. Ahiretinizi kazanmak isterseniz yurttan bir çocuk alın, hem o çocuğun hem sizin hayatınız değişsin. " diye konuştu.

Bayaroğlu, Erzincan'dan Ardahan'a gelirken Ünsal'ın kendilerine hep aile hayalinden bahsettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ünsal bizimle gelirken yol boyunca 'Eve mi gidiyoruz, bizim evimiz mi olacak? ' deyip hayallerini anlata anlata geldi. 4 yaşındaki çocuğun ne hayali olabilir ki? O hayallerini anlattı. Şimdi ise öğretmen ve polis olmak istiyor. Bizler ona bireysel emeklilik oluşturduk. Onun bir aile hayali varmış, onun hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ünsal da şu an hayalini yaşıyor, çok mutlu. Biz de onunla huzurluyuz. Ben yaşlılığımı Ünsal'ın çocuklarına bakarak geçirmeyi Allah'tan ümit ediyorum. "

Nezaket Bayaroğlu da "Ünsal'sız bir hayat bundan sonra bizim için çok anlamsız olur. " dedi.

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Küçük Ünsal'ın Hayali Koruyucu Aileyle Gerçekleşti

Karagöl Mahallesi, Devlet Memuru, Erzincan, Ardahan, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Küçük Ünsal'ın Hayali Koruyucu Aileyle Gerçekleşti - Son Dakika


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