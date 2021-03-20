KÜÇÜK URAS'IN KARIN AĞRISININ NEDENİ HERKESİ ŞAŞIRTTI; BAĞIRSAĞINDAN 19 MIKNATIS ÇIKTI - Son Dakika

KÜÇÜK URAS'IN KARIN AĞRISININ NEDENİ HERKESİ ŞAŞIRTTI; BAĞIRSAĞINDAN 19 MIKNATIS ÇIKTI

20.03.2021 12:27

4.5 yaşındaki Uras, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürüldüÇekilen röntgen filmi herkesi şaşırttı.

4.5 yaşındaki Uras, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü

Çekilen röntgen filmi herkesi şaşırttı. Küçük çocuğun bağırsağından 19 mıknatıs çıktı

Prof. Dr. Ali Çay, benzer durumların yaşandığını belirterek aileleri uyardı:

"Normal mıknatıslara göre 10 ila 20 kat daha güçlü. 2019 yılından itibaren bu tür vakaların sayısı giderek artıyor. Bu mıknatıslar oyuncak olarak kullanılıyor"

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'DA yaşayan 4.5 yaşındaki Uras Aslan Aktaş, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Çekilen röntgen filmi sonucu küçük çocuğun bağırsağında tam 19 tane 'neodyum mıknatıs' tespit edildi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Çay tarafından ameliyata alınan Aktaş, sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Çay aileleri uyararak, 'Oyuncak olarak satılan bu güçlü mıknatıslar yutulduğu zaman hayatı tehdit edebilir. Ailelere bu tür oyuncaklardan uzak durmalarını öneriyorum" dedi.

Uras Aslan Aktaş, şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayeti sonrası ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde küçük çocuğun bağırsağında tam 19 tane oyun amaçlı kullanılan neodyum mıknatıs tespit edildi. Bağırsağını delen cismi fark eden Silivri Anadolu Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Çay çocuğu ameliyata aldı. 45 dakika süren operasyonda tam 19 tane mıknatıs çıkarıldı. Şaşkın olduğunu söyleyen anne Ayşegül Aktaş, 'Kahvaltı esnasında çok şiddetli karın ağrısı oldu. Ben tuvalete gitmesini istedim. Ama ağrısı devam etti. Sonra dinlenmesi için yatak odasına götürdüm o esnada bana 'anne ben mıknatıs yuttum' dedi. Öyle olunca apar topar hastaneye kaldırdık. Sayı olarak bilmiyordum, kendisi 1-2 tane yuttuğunu söyledi. Ama röntgende sayının çok daha fazla olduğunu gördüm. Doktorumuz ameliyata aldı çok şükür şu an iyi durumdayız" diye konuştu.

'TEHLİKELİ OLDUĞUNU BİLİYORDUM BİR ANLIK DİKKATSİZLİK SONUCU OLDU"

Bu mıknatıslar ile ilgili çocukların dikkatini çekmeye çalışan çok sayıda video olduğunu belirten anne Aktaş, 'Sosyal medyada inanılmaz şekilde mıknatıslarla ilgili videolar var. Bu videoların hepsi çok renkli ve güzel videolar. Dikkat çekici yetişkinlerin bile kayıtsız kalamayacağı videolar. İnanılmaz görseller oluşturuyor ve bunlarla şekiller yapıyorlar. İnternetten de rahatlıkla alınabilecek ürünler. Tehlikeli olduğunu biliyordum ama maalesef evimizde de vardı bir anlık dikkatsizlik sonucu yuttu. Büyük bir olay atlattık ama şu an şükür ki iyiyiz. Kesinlikle eve gidince hepsini yok edeceğim" ifadelerini kullandı.

'İNCE BAĞIRSAKLARI BİRBİRİNE YAPIŞTIRMIŞTI"

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Çay, 'Bağırsak tıkanıklığı bulguları sonrası hastamız acilen ameliyata alındı. Bu mıknatıslar çok güçlü ve farklı bağırsak segmentlerinde birbirlerine yapışarak bağırsakta basıya ve bağırsak delinmesine, tıkanıklığa sebep olabiliyorlar. Bizim hastamızın da hem ince bağırsağı birbirine yapıştırmıştı hem kalın bağırsak yapışmıştı. Biz bağırsağın yaralanan kısımlarını onardık. Bu 19 mıknatısı tamamen çıkardık" değerlendirmesinde bulundu.

'NORMAL MIKNATISLARA GÖRE 10 İLA 20 KAT DAHA GÜÇLÜ"

Bu mıknatısların çok güçlü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çay aileleri ise şu sözlerle uyardı:

'Normal mıknatıslara göre 10 ila 20 kat daha güçlü. 2019 yılından itibaren bu tür vakaların sayısı giderek artıyor. Bu mıknatıslar oyuncak olarak kullanılıyor. Renkli şekerler gibi olduğundan çocuklar oynarken bunları yutabiliyorlar. Genellik 3 ay ila 3 yaş arasındaki çocuklar bu tür şeyleri ağızlarına götürme eğilimindeler. Fakat yaştan bağımsız olarak bunlar artan miktarlarda sindirim sistemlerinde çoklu mıknatıs yutma vakalarını görmekteyiz. Bu yakın zamanda benim gördüğüm 2'nci vaka. Bunları bir oyuncak olarak görmememiz gerekiyor. Yutulduğu zaman çok tehlikeli. Çocuğumuzun hayatını tehdit eden komplikasyonlara neden olabiliyor. Ben ciddiyetle uyarıyorum. Hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olabiliyor. O nedenle bu tür oyuncaklardan uzak durmalarını öneriyorum."

KÜÇÜK URAS'IN KARIN AĞRISININ NEDENİ HERKESİ ŞAŞIRTTI; BAĞIRSAĞINDAN 19 MIKNATIS ÇIKTI
KÜÇÜK URAS'IN KARIN AĞRISININ NEDENİ HERKESİ ŞAŞIRTTI; BAĞIRSAĞINDAN 19 MIKNATIS ÇIKTI
KÜÇÜK URAS'IN KARIN AĞRISININ NEDENİ HERKESİ ŞAŞIRTTI; BAĞIRSAĞINDAN 19 MIKNATIS ÇIKTI
KÜÇÜK URAS'IN KARIN AĞRISININ NEDENİ HERKESİ ŞAŞIRTTI; BAĞIRSAĞINDAN 19 MIKNATIS ÇIKTI

oyunlar, DHA, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜK URAS'IN KARIN AĞRISININ NEDENİ HERKESİ ŞAŞIRTTI; BAĞIRSAĞINDAN 19 MIKNATIS ÇIKTI - Son Dakika


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