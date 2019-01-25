Küçük ve Büyükbaş Hayvan Küpelemelerine Af

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin 31 mart tarihine kadar herhangi bir cezai işlem olmaksızın hayvanlarını küpelemek için il müdürlüklerine başvurabileceklerini açıkladı.

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin 31 mart tarihine kadar herhangi bir cezai işlem olmaksızın hayvanlarını küpelemek için il müdürlüklerine başvurabileceklerini açıkladı.



Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Bekir Kılıç, Resmi Gazete'nin 3 Kasım 2018 Cumartesi tarihli sayısında yayınlanan iki ayrı yönetmelik değişikliği ile hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanları için küpe affı getirildiğini söyledi. Çiftçilerin, 31 Mart 2019 tarihine kadar küpesiz hayvanlarına küpe takarak kayıt sistemine ücretsiz bir şekilde dahil edebileceklerini kaydeden Kılıç, kendilerine bu tarihe kadar küpe taktırmadıkları için herhangi bir cezai işlem yapılmayacağını ifade etti. 31 Mart 2019 tarihine kadar her yaştaki hayvanın küpeleme ve kayıt altına alma işlemlerinin devam edeceğini ifade eden Kılıç, "Bu süre zarfında üreticilerin mağdur olmaması için İl ve İlçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri ve konunun hassasiyetine binaen ceza yememeleri için daha duyarlı olmaları gerekmektedir. Kulağı delik olan hayvanlara yeni küpe takılmayacak, kulak küpesi düşen hayvanlar için ise düşen kulak küpesi bildirimi yapılarak aynı numaralı kulak küpeleri hayvanlara uygulanacaktır. Kimliklendirme çalışmasıyla ülkemizde güncel hayvan bilgisine ulaşabilmek ve kaçak, kayıp hayvanların önüne geçebilmek için küpeleme çalışmalarında çiftçilerimizin gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Kümeleme çalışmalarını tamamlayıp hayvanlarını kayıt altına aldıran çiftçilerimiz, hayvanlarının doğum, ölüm, kesim, hayvan hareketleri ve destekleme işlemlerini il-ilçe müdürlüklerine başvurarak gerçekleştirebilecektir. Küpeleme-güncelleme affı olarak tabir edilen bahse konu yönetmelik değişikliği 31 Mart 2019 tarihine kadar geçerli olup söz konusu küpe affına üreticilerimizin gerekli hassasiyeti göstermeleri rica olunur" dedi.



258 bin hayvan küpelendi



Kılıç, 2018 yılında 43 veteriner hekim, 3 veteriner teknikeri, 1 veteriner teknisyen ile 22 bin 878 büyükbaş, 235 bin 777 küçükbaş hayvana küpeleme yapıldığını kaydederek, şunları söyledi:



"Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü olarak 12 veteriner hekim, bir veteriner tekniker ve bir veteriner teknisyen ile birlikte Şırnak il ve ilçelerinde büyük ve küçük baş olmak üzere toplam 258 bin 655 hayvana küpeleme çalışmasında bulunduk. Ayrıca büyükbaş hayvanlar şap, LSD ve brusella aşısı, küçükbaş hayvanlara ise brusella, koyun ve keçi vebası aşısı yapıldı. Hayvan sahiplerinin, hayvanlarını kayıt altına alarak hem küpeleme hem de aşılama çalışmalarını ücretsiz bir şekilde il müdürlüğüme başvurmaları halinde yapabileceklerdir." - ŞIRNAK

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