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Küçük Venedik'te çiçek şenliği - Son Dakika

Küçük Venedik'te çiçek şenliği

10.07.2021 18:33

Küçük Venedik'te çiçek şenliği Çiçeklerle şenlenen Gölyazı'da renk cümbüşü Türkiye'nin küçük Venedik'i olarak bilinen Ulubat Gölü'nün ortasındaki Gölyazı Mahallesi'nde yapılan çiçek şenliği yarımadayı renk cümbüşüne çevirdi.

Küçük Venedik'te çiçek şenliği

Çiçeklerle şenlenen Gölyazı'da renk cümbüşü

BURSA - Türkiye'nin küçük Venedik'i olarak bilinen Ulubat Gölü'nün ortasındaki Gölyazı Mahallesi'nde yapılan çiçek şenliği yarımadayı renk cümbüşüne çevirdi. Bu yıl ilk kez düzenlenen Gölyazı Çiçek Şenliği'nde, her yanı çiçeklerle donatan Nilüfer Belediyesi, şenlik yürüyüşü, konser ve halk dansları gösterileriyle Gölyazı'yı cıvıl cıvıl bir görünüme kavuşturdu.

Nilüfer Belediyesi, Gölyazı'nın güzelliklerine dikkat çekmek ve Gölyazı'yı daha da güzelleştirmek amacıyla bu yıl ilk kez bir Çiçek Şenliği organize etti. Avrupa'nın mutlaka görülmesi gereken 30 kasabası arasında anılan Gölyazı'nın, görsel zenginliklerini ve turizm potansiyelini daha da yükseltmeyi amaçlayan Nilüfer Belediyesi, şenlik kapsamında Gölyazı'nın dört bir yanını rengarenk çiçeklerle donattı.

Gölyazı'nın girişi, köprüsü ve meydanında 20 bini aşkın sardunya ve petunya türü çiçek ekilerek, Gölyazı'daki tüm kamusal alanlar ve evlerin ön cephesi çiçeklerle süslendi. İki gün sürecek olan Çiçek Şenliği, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası'nın eğlenceli ritimleri eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, meclis üyeleri ile başkan yardımcılarının katıldığı yürüyüşe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası'nın müzikleri eşliğinde Ünallar İlkokulu önünden başlayan coşkulu ve kalabalık şenlik yürüyüşü, Gölyazı Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe katılanlar, rengarenk çiçeklerle donanmış Gölyazı'nın sokaklarında, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Katılanlara sardunya ve petunya cinsi saksı çiçeklerinin armağan edildiği yürüyüşün ardından, şenliğin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sözlerine "Gölyazı bizim gözbebeğimiz" diyerek başladı.

Nilüfer Belediyesi'nin yıllardır sürdürdüğü tanıtım çalışmalarının sonuçlarını almaya başladıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, hem doğal güzellikleriyle, hem de tarihi değerleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Gölyazı'yı dünyaya tanıtmak ve bu potansiyeli daha da hareketlendirmek istediklerini söyledi. Gölyazı'nın, özellikle hafta sonları binlerce misafiri ağırladığını ifade eden Başkan Erdem, "Buradaki esnaf ve Gölyazı kadın dernekleri yerel lezzetleri satışa sunarak misafirlerini en güzel şekilde ağırlıyor. Nilüfer Belediyesi olarak biz, Gölyazı halkının da katılımıyla, Gölyazı'yı daha da güzelleştirecek dokunuşlar yaparak, tüm dünyaya bu güzellikleri göstermek istiyoruz. Bu yıl ilk kez yaptığımız Gölyazı Çiçek Şenliği'nin amacı budur. Şenlik öncesi ekilen binlerce çiçekle Gölyazı cıvıl cıvıl bir görünüme kavuştu. Biz bu görüntünün kalıcı olmasını istiyoruz" dedi.

Gölyazı'da ziyaretçilere keyifli bir ulaşım olanağı sağlamak için elektrikli gezi treninin ring seferlerine başladığını ifade eden Başkan Erdem, nekropol bölgesinin yakın zamanda açık hava müzesi olarak ziyarete açılacağını, ayrıca bölgedeki arkeolojik kazıların süreceğini sözlerine ekleyerek, "Bu çalışmalar tamamlandıkça ve buradaki arkeolojik değerler gün ışığına çıkarıldıkça, inanın Gölyazı'nın ziyaretçi sayısı da, turizm sebebiyle elde edeceğiniz gelir de katlanarak artacaktır. Ben inanıyorum ki Gölyazı halkı ve belediye el ele vererek bu güzellikleri tüm dünyaya tanıtacak" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Nilüfer Halk Dansları Topluluğu yaptığı gösteriyle Gölyazı Meydanı'nı dolduran vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Günün sonunda sahne alan Özlem Doğuş Varlı ve Ersen Varlı ikilisi, sevilen Rumeli türkülerini seslendirdi.

Küçük Venedik'te çiçek şenliği
Küçük Venedik'te çiçek şenliği
Küçük Venedik'te çiçek şenliği
Küçük Venedik'te çiçek şenliği

nilüfer belediyesi, Ulubat Gölü, Türkiye, Gölyazı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçük Venedik'te çiçek şenliği - Son Dakika


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