Küçük Yamaç, acı haberi alınca kalbi dayanamayan dedesinin yanına defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Küçük Yamaç, acı haberi alınca kalbi dayanamayan dedesinin yanına defnedildi

18.04.2022 16:57
Küçük Yamaç, acı haberi alınca kalbi dayanamayan dedesinin yanına defnedildi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yüzme havuzuna düşüp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Yamaç İlhan, kendisinin ölüm haberini alınca kalbine yenilen dedesi Ömür İlhan'ın (70) mezarının yanında toprağa verildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yüzme havuzuna düşüp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Yamaç İlhan, kendisinin ölüm haberini alınca kalbine yenilen dedesi Ömür İlhan'ın (70) mezarının yanında toprağa verildi.

Kesikkapı Mahallesi'nde 16 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Yamaç İlhan, komşularının evinin bahçesinde oynarken dengesini kaybedip havuza düştü. Ev kadını Nebahat İlhan'ın havuzdan çıkardığı küçük Yamaç, çağrılan ambulansla özel hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından da İzmir'e sevk edilen Yamaç, dün sabah hayatını kaybetti.

Otopsi işleminin ardından yakınları tarafından teslim alınan Yamaç İlhan'ın cenazesi, öğlende Fethiye'nin Taşyaka Mahalle Mezarlığı'na getirildi. Cenazede Feyzullah-Nebahat İlhan çiftinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Küçük Yamaç'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bu arada torununun ölüm haberini alınca kalp krizi geçiren Ömür İlhan da (70) dün aynı mezarlıkta toprağa verildi.


Küçük Yamaç, acı haberi alınca kalbi dayanamayan dedesinin yanına defnedildi
Küçük Yamaç, acı haberi alınca kalbi dayanamayan dedesinin yanına defnedildi
Küçük Yamaç, acı haberi alınca kalbi dayanamayan dedesinin yanına defnedildi
Küçük Yamaç, acı haberi alınca kalbi dayanamayan dedesinin yanına defnedildi
YORUMLAR
500
Havuza düşen 3 yaşındaki Yamaç, kurtarılamadı (2) Havuza düşen 3 yaşındaki Yamaç, kurtarılamadı (2) Muğla'da acı olay! 3 yaşındaki çocuk havuza düşerek yaşamını yitirdi Muğla'da acı olay! 3 yaşındaki çocuk havuza düşerek yaşamını yitirdi

Kesikkapı Mahallesi, Fethiye, Nisan, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçük Yamaç, acı haberi alınca kalbi dayanamayan dedesinin yanına defnedildi - Son Dakika


Son Dakika
16:51 DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz
16:46 Tanzanya'da nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu! Halkın psikolojisi bozuldu
16:42 Ünlü sanatçı İlham Gencer itiraf etti: 70 yıldır oruç tutuyorum
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:12 MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
15:46 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu Kürt oyları belirleyecek
15:41 Ekipler, Aksaray-Adana karayolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 17:05:55. #1.11#
SON DAKİKA: Küçük Yamaç, acı haberi alınca kalbi dayanamayan dedesinin yanına defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement