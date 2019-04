Küçük yaşta evlenen çifte hapis cezası şoku

Küçük yaşta evlenen çifte hapis cezası şoku2005 yılında evlenen kocaya 14 yıl sonra gelen hapis cezası13 yaşında evlenen Gül Evlek:"Eşim de ben de mağdurum. Elimiz kolumuz bağlandı"MANİSA - Manisa 'da 14 yıl önce küçük yaşta kaçıp yaşları tuttuktan sonra evlenen 2 çocuklu Evlek çifti, haklarında açılan kamu davası sebebiyle zor günler geçiriyor. Hapis cezasına çarptırılan koca kaçak hayatı yaşarken, 2 çocuğuyla ortada kalana gözü yaşlı kadın yetkililerden yardım istedi.Manisa'da yaşayan 27 yaşındaki Gül Evlek ile 32 yaşındaki Samet Evlek 2005 yılında evlenmek için kaçtı. O yıl yaşları tutmayan çifte dini nikah yapılırken, Evlek çifti 2009 yılında resmi nikahla evlendi. 2005 yılında 13 yaşında olan Gül Evlek ile evlendiği için Samet Evlek'e cinsel istismar suçundan kamu davası açıldı. 14 yıl süren kamu davası sonucu Samet Evlek'e 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Cezanın onanmasının ardından hakkında arama kararı bulunan Samet Evlek evden ayrılarak kaçak yaşamak durumunda kaldı. 9 yaşındaki Neşe ve 6 yaşındaki Kardelen olmak üzere 2 kız çocukları olan çift yuvalarının dağılmasından endişe ediyor. Bugün 27 yaşında olan Gül Evlek, eşini sevdiğini ve haklarında açılan davanın düşürülmesini istediğini belirterek, "2005 yılında biz eşimle severek, isteyerek kaçtık. Ailelerimizin istemeyerek de olsa örf ve adetlerimize göre düğün törenimiz yapıldı ve eşimle beraber dünya evine girdik. Biz bunun suç olduğunu bilmiyorduk. Bize 2005 tarihinden bu zamana kadar süren kamu davası açıldı. Kamu bizim peşimizi bırakmadı. Eşim şu an cinsel istismar suçundan aranıyor. Eşim bu suçtan yargılanıyor. Benim eşim tecavüzcü değil, cinayet işlemedi, gasp yapmadı. İki tane kız evladım var. Birisi 9 yaşında, birisi 6 yaşında. Birisi seneye okula gidecek. Diğeri okula gidecek. Okul masrafları var. Benim çocuğumun ihtiyaçlarını kim karşılayacak? Bize kim ekmek getirecek? Benim eşim 8 yıl 4 ay ceza aldı. Eşim şu an yok. Eşim evlerde barklarda durmuyor. Ocağıma ateş düştü. Yuvam dağıldı. Kurulu bir düzenim vardı. Şu an bir evladımın psikolojisi bozuldu. Ateşler içinde yanıyor" dedi."Eşim de ben de mağdurum"Gül Evlek, " Türkiye Büyük Millet Meclisi, siyasi partiler herkese sesleniyorum. Bizim gibi 10 bin ailenin mağduriyetinin giderilmesini ve 10 bin ailenin çocuğunun tekrardan gülmesini istiyorum. Ne olursunuz bize yardım edin. Bize bir el uzatın. Kocama bir ceza var. Biz de ayrı ceza çekiyoruz. Eşim de ben de mağdurum. Elimiz kolumuz bağlandı" diye konuştu.Küçük yaşta evlenerek hata yaptıklarını ancak suç olduğunu bilmediklerini söyleyen Evlek, "Küçük yaşta evlenerek hata yaptık ve bunun suç olduğunu bilmiyorduk. İki tane şu an kız evladım var. Ne olursunuz bu yuvayı toparlayın. Biz bu yuvanın dağılmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı."Babamı çok seviyorum"Gözü yaşlı bir şekilde babasının eve dönmesini isteyen 9 yaşındaki Neşe Evlek, "Babamın hapishaneye girmesini istemiyorum. Babamı çok seviyorum. Okula da gidemiyorum, uyuyamıyorum. Psikolojim bozuldu" dedi.Hakkında arama kararı bulunan Samet Evlek, eve gelmeyerek kaçak yaşarken, eşi Gül Evlek ise yetkililerin durumu düzeltmesi için yardım istedi.