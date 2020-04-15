Küçük yaşta evlenen kadın 3 çocuğuyla cezaevi yolu gözlüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçük yaşta evlenen kadın 3 çocuğuyla cezaevi yolu gözlüyor - Son Dakika

Küçük yaşta evlenen kadın 3 çocuğuyla cezaevi yolu gözlüyor

6 saat önce

Diyarbakır'da küçük yaşta evlilik yapan 26 yaşındaki T.E, erken yaşta evlilik yapması nedeniyle cezaevinde bulunan kocasının yolunu 3 çocuğuyla gözlüyor.

Küçük yaşta evlenen kadın 3 çocuğuyla cezaevi yolu gözlüyor, System.String[]

Diyarbakır'da küçük yaşta evlilik yapan 26 yaşındaki T.E, erken yaşta evlilik yapması nedeniyle cezaevinde bulunan kocasının yolunu 3 çocuğuyla gözlüyor.

Merkez Bağlar ilçesinde 12 yıl önce 14 yaşındayken o dönemde 25 yaşındaki M.E. ile evlenen T.E, evliliğinden 2 yıl sonra ilk çocuğunu hastanede doğurdu.

T.E'nin 18 yaşından küçük olması nedeniyle yapılan şikayet üzerine M.E. hakkında kamu davası açıldı. Dava sürecinde iki çocukları olan, 2011 yılında T.E. ile resmi nikah yapan M.E, yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak 2017 yılında cezaevine gönderildi.

Eşi cezaevine gönderildiğinde 3'üncü çocuğuna 2 aylık hamile olan T.E, maddi ve manevi mağduriyet yaşadı.

T.E, yaşadığı mağduriyete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının ayda bir kez babalarını cezaevi ziyaretinde 40 dakika gördüğünü belirterek, bazen imkanları olmadığında görüşe de gidemediklerini söyledi.

"Eşim cezaevine girmeden çok mutlu bir yuvamız vardı. Çocuklarım derslerinde çok başarılıydı. Babaları gittikten sonra psikolojileri bozuldu. İçine kapanarak kimseyle konuşmaz oldular." diyen T.E, "Biz sevdik yuva kurduk. Erken yaşta evlenmenin suç olduğunu bilmedik. Şimdi bizim yaptığımız hatanın bedelini evlatlarımız ödüyor. Her gün 'babamız ne zaman gelecek' sorusu karşısında boğazım düğümleniyor, cevap bile veremiyorum." ifadelerini kullandı.

"Eşimin neden cezaevinde olduğunu çocuklarıma söyleyemiyorum"

T.E, çocuklarını görüşe götürdüğünde babalarının cezaevinde çalıştığını söylediğini aktardı.

"Kanunları bilmeden evlendik." diyen T.E, eşinin cezaevinde olması nedeniyle düzenlerinin bozulduğunu kaydetti.

T.E, eşinin cezaevine girmeden önce çalıştığını ve maddi durumlarının iyi olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Eşim cezaevine girdikten sonra çalışmak zorunda kaldım. Çocuklarımı kayınvalideme bırakıp günlük olarak tekstil işinde çalıştım. Çok zorluklar çektim. Hem anne hem baba olmak çok zor. Eşime para göndermek, kirayı ödemek, çocukların okul masraflarını karşılamak çok zor. Eşimin neden cezaevinde olduğunu çocuklarıma söyleyemiyorum. Yıllardır çok zorluklar çektik ve çekmeye devam ediyoruz. Bayramlarda çocuklarımın boynu bükük oluyor. Karne alınca herkesin babası yanlarında, benim çocuklarımın babası yok. Çocuklarımın gözü hep yaşlı. Bazen geceleri çocuklarımın gizli gizli ağladığını görüyorum. Neden ağladıklarını sorduğumda 'Anne babamızı çok özledik, ne zaman gelecek?' sorusuyla karşılaşıyorum. Yakında gelecek, az kaldı diyorum."

"Tecavüzcülere af çıksın istemiyorum"

T.E, severek kendi rızasıyla evlendiğini dile getirerek, "Yıllar sonra verilen ceza ailemi darmadağın etti. Yasaları bilseydik beklerdik. Eşimizin cezaevine girmesine, çocuklarımızın babasız kalmasına izin vermezdik. Kanunları bilmedik, cahillik ettik. Küçük yaşta evlendiğim için 3 çocuğumla cezaevi yolu gözlüyorum. Tecavüzcülere af çıksın istemiyoruz. Biz severek ve isteyerek, kanunları bilmeden evlendik. Geriye dönük tek seferliğine resmi nikahlı eşimiz affedilsin." şeklinde konuştu.

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan T.E, bu kapsamda yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:02 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti
Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı Bilim Kurulu Üyeleri sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı Eski gazeteci cinayetten gözaltına alındı Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi         
19:12
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu         
19:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi         
19:07
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı         
18:48
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi         
18:47
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz         
18:47
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi         
18:33
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 19:42:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçük yaşta evlenen kadın 3 çocuğuyla cezaevi yolu gözlüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]