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Küçük yaşta kemik kanserini yenen 12 yaşındaki Azerbaycanlı Elena, vakfıyla kanserli çocuklara umut oluyor - Son Dakika

Küçük yaşta kemik kanserini yenen 12 yaşındaki Azerbaycanlı Elena, vakfıyla kanserli çocuklara umut oluyor

03.06.2021 16:27

Nadir görülen agresif bir kemik kanserine 8 yaşındayken yakalanan, 9 kemoterapi ile 15 ameliyatın ardından hayata tekrar tutunan Azerbaycan kökenli kız çocuğu Elana Koenig, kanserli çocuklara umut oluyor.

Nadir görülen agresif bir kemik kanserine 8 yaşındayken yakalanan, 9 kemoterapi ile 15 ameliyatın ardından hayata tekrar tutunan Azerbaycan kökenli kız çocuğu Elana Koenig, kanserli çocuklara umut oluyor.

New York'ta yaşayan 12 yaşındaki Elana'ya 4 yıl önce Ewing sarkomu olarak da bilinen kemik kanseri teşhisi konuldu.

Bir buçuk yıl süren zorlu tedavisinin ardından kanseri yenen Elana, şimdiyse çocuk yaşta kurduğu vakfıyla kansere yakalanan çocuklara yardım ediyor.

Elana, tedavi sürecini, kanseri nasıl yendiğini, o süreçte neler yaşadığını ve gelecek planlarını AA muhabirine anlattı.

Kendisine 8 yaşında kanser teşhisi konduğunu ve bu yüzden bir buçuk yıl boyunca hastanede kaldığını söyleyen Elana, "Kanser olduğumu öğrendiğimde hayatımın diğer çocuklarınki gibi olmayacağını, çocukluğumun muhtemelen silinip gideceğini düşündüm. Diğerlerinden farklı olacaktım." dedi.

Çocuk yaşta kurduğu vakfıyla kanserli çocukların hayatına dokunuyor

O dönemde önündeki sürecin çok zor olacağının farkında olduğunu söyleyen Elena, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 kez ameliyat oldum, 9 kez kemoterapi aldım. Sürekli acı çekiyordum. Kemoterapilerin bittiği gün hayatımın en mutlu günüydü. Doktorum benimle gurur duydu, bana kekler aldı ve kutlama yaptık. Ağrılarım bittiğinde çok mutluydum. Vedalaşmak için son kez hastaneye gittiğimde etrafıma bakındım ve hala tüplere bağlı, ilaçlar verilen çocuklar vardı. Kanser benim için bitse de diğer çocuklar için bitmemişti. İşte o zaman kanserle savaşan çocuklara yardım etmek için Koenig Çocuk Kanser Vakfı (Koenig Childhood Cancer Foundation) adını verdiğim kendi vakfımı kurmaya karar verdim, onların hayatlarını biraz olsun kolaylaştırmak istedim."

Hastaneleri ziyaret edip kanserli çocuklara hediyeler götürüyor

Kanserli diğer çocukları ve yüzlerindeki acıyı gördüğünde onlara destek olmak istediğini belirten Elana, "Hala bazen onlar mutlu olsun diye hastaneleri ziyaret ediyorum, yanlarında birinin olduğunu bilerek rahat etsinler istiyorum. Onlar için sanal doğum günü partileri yapıyorum, hediyeler hazırlıyorum. Birçok aileye yardım ettik ve bu yaşta bunu yapabildiğim için kendimle gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Azerbaycan ve Türkiye'deki kanserli çocuklara yardım ediyor

Azerbaycan'da ve Türkiye'de de kanserli çocuklara vakfı aracılığıyla yardım ettiklerini anlatan Elana, "Türkiye'de de kanserle savaşan bir çocuk için kampanya başlattık. Tedavisi kesintiye uğrayacaktı, bunun olmasına müsaade edemezdik, Hastanede kalabilmesi için yeteri kadar para topladık, 4 haftada 55 bin dolara ulaştık. O çocuk şimdi mutlu ve tedavisi kesintisiz devam edebilecek." dedi.

ABD'de ünlüler ve siyasetçiler de Elana'nın kanser vakfına destek oluyor

ABD'li ünlüler ve ABD Kongresindeki siyasetçilerin de toksik olmayan zararsız kanser ilaçları geliştirilmesi, kanser araştırmaları ve kanserli çocuklara daha fazla fon ayrılması gibi konularda kendisine ve vakfına destek verdiğini ifade eden Elana, "İki ay önce şarkıcı Selana Gomez ile zoom üzerinden konuştuk. Vakfımla çok ilgilendi. Ona hikayemi anlattığımda ağlamaya başladı. Bize destek oldu ve vakfa bağışta bulundu." dedi.

"Hadise ve Tarkan ile şarkı söylemek istiyorum"

Türkçe şarkılar söylemeyi de öğrenen ve röportaj sırasında kanserli çocuklar için "Sarı Gelin" şarkısını seslendiren Elana, Türk sanatçılar Hadise ve Tarkan'ı da çok sevdiğini ve her ikisiyle de bir gün şarkı söylemek istediğini belirtti.

"Kanser, hayatımı değiştirdi"

Kanseri yendikten sonra hayatının çok fazla değiştiğini ifade eden Elana, şöyle konuştu:

"Önceden boş zamanlarımda bebeklerimle oynardım, boyama yapardım ama şimdi boş zamanlarımda hediyeler paketliyorum, kanserle savaşan çocuklarla görüntülü konuşuyorum. Bu çocuklara yardım edebildiğimi bilmek kendimle gurur duymamı sağlıyor. Büyüyünce de yardım işleriyle uğraşmak, kanserli çocuklar için şarkı söylemek ve insanlara yardım etmek istiyorum."

Kanserle savaşırken eğitimin kesintiye uğradığını anlatan Elana, "Hastanede eğitime devam etmek zordu, dikkatimi vermekte zorlanıyordum ama yine de okumayı çok seviyordum. Öğretmenlerim, arkadaşlarım, doktorlar, hemşireler bana okumam için kitap getiriyordu. Tüm bu zorluklara rağmen kanseri yendikten sonra en iyi okullardan birine kabul edildim." dedi.

Kanserli çocuklara "Ben yendiysem siz de yenebilirsiniz" mesajı

Kanserle savaşan çocuklara mesaj da veren Elana, "Çok zor zaman geçiriyor olabilirsiniz ama şunu unutmayın aileleriniz, arkadaşlarınız, ben ve vakfım dahil sizi destekleyen birçok kişi var. Her şeyin üstesinden gelme şansınız var. Savaşmaya devam edin. Ben kanseri yendiysem siz de yenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Elana'nın annesi Rena da "Kızımın kanser olduğunu öğrendiğimde bu, kulağıma ölüm fermanı gibi geldi." dedi.

Kızının çok güçlü bir çocuk olduğunu ve ona her türlü desteği verdiklerini dile getiren anne Rena, "Ayrıca onun harika bir sesi var, şarkı söyleyerek sesini farkındalık yaratmak için kullanıyor ve hikayesini anlatıyor." şeklinde konuştu.

Kızının vakfına destek verilmesini isteyen anne Rena, "Birlikte çocuklarının hayatlarını kurtaralım. Birlikte daha güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Küçük yaşta kemik kanserini yenen 12 yaşındaki Azerbaycanlı Elena, vakfıyla kanserli çocuklara umut oluyor
Küçük yaşta kemik kanserini yenen 12 yaşındaki Azerbaycanlı Elena, vakfıyla kanserli çocuklara umut oluyor
Küçük yaşta kemik kanserini yenen 12 yaşındaki Azerbaycanlı Elena, vakfıyla kanserli çocuklara umut oluyor
Küçük yaşta kemik kanserini yenen 12 yaşındaki Azerbaycanlı Elena, vakfıyla kanserli çocuklara umut oluyor

Kemoterapi, Azerbaycan, Kanser, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçük yaşta kemik kanserini yenen 12 yaşındaki Azerbaycanlı Elena, vakfıyla kanserli çocuklara umut oluyor - Son Dakika


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