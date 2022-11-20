İSTANBUL-AVCILAR'DA 15 YAŞINDAKİ KIZA ŞANTAJ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

AVCILAR'da sosyal medya üzerinden görüştüğü 15 yaşındaki H.T.'ye şantaj yaparak para aldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli ikinci kez para alma hayali ile geldiği adreste, H.T.'nin yakınları tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki H.T., sosyal medya üzerinden kendisini fabrikatör olarak tanıtan bir kişiyle tanıştı. Sosyal medya üzerinden bir süre görüşen ikili, konuşmanın ilerlemesiyle görüntülü konuşmaya başladı. Şüphelinin, uygulama üzerinden kızla görüntülü görüşme sırasında kıyafetini çıkarıp ekran fotoğrafı aldığı ve ailesine gösterme tehdidiyle 5 bin lira istediği öne sürüldü. İddiaya göre parayı alan şüpheli, bir süre sonra H.T.?ye tekrar ulaşarak bu sefer daha fazla para talep etti. Bunun üzerine H.T., durumu ailesine anlattı. Kızın babası Fikret T. ve yakınları, buluşma noktasına giderek şüpheliyi yakaladı. Ardından şüphelinin silah çektiği sonrasında da kızın yakınları tarafından etkisiz hale getirilerek darbedildi. O analar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi şantaj yaptığı iddia edilen kızın yakınlarının elinden alarak polis merkezine götürdü. Polis merkezinde yapılan araştırmada şüphelinin benzer suçlardan sabıkası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Olayı gören esnaf, "Ben o sırada dükkanda oturuyordum. Gürültüleri duyunca dışarı çıktım. 3-4 kişilik grup, bir kişiyi darbediyordu. Ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.