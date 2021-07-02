Üye Girişi
Küçük yazarlara sürpriz ziyaret - Son Dakika

Küçük yazarlara sürpriz ziyaret

02.07.2021 18:31

Küçük yazarlara sürpriz ziyaret Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 9-12 Yaş Çocuk Yazarlık Atölyesi'ne katılıp, "Çocukların Kaleminden Bursa'nın Hanları" kitabına imza atan küçük yazarların karne sevincine ortak oldu.

Küçük yazarlara sürpriz ziyaret

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 9-12 Yaş Çocuk Yazarlık Atölyesi'ne katılıp, "Çocukların Kaleminden Bursa'nın Hanları" kitabına imza atan küçük yazarların karne sevincine ortak oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılının 'Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı' ilan edilmesinin ardından 14. yüzyılda oluşmaya başlayan bölge çocuk yazarlara da ilham kaynağı oldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Yazar Koçu Hülya Biyan eşliğinde 9-12 Yaş Çocuk Yazarlık Atölyesi' düzenlenirken, ilk konusu tarihi hanlar olarak belirlendi. Atölyeye katılan 20 çocuk, Koza Han, Pirinç Han ve Fidan Han'ı hayallerini de katarak hikayelerine taşıdı. Çocukların tamamen kendi hayal dünyaları ve düşünceleriyle hazırladıkları hikayeler, 'Çocukların Kaleminden Bursa'nın Hanları" adlı eserde toplanarak basıldı.

Çocuk Yazarlık Atölyesi'ne katılan 20 öğrencinin 8'i ise Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu 3M sınıfından katılım sağladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Ceren Sarı'nın sınıf öğretmenliğini yaptığı 3M sınıfını ziyaret ederek öğrencileri hem tebrik etti hem de karne heyecanlarına ortak oldu. Öğrencilere ve öğretmenlerine çalışmaya katkı sundukları için teşekkür eden Başkan Aktaş, atölye çalışmalarında yer alan Nida İlhan, Zeynep Naz Öğüt, Nurefşan Çavuşoğlu, Mustafa Halil Özçakar, Damla Yıldız, Ece Çelik, Ceylin Sert ve Nisanur İpek'e 'Çocukların Kaleminden Bursa'nın Hanları" adlı eseri imzalatarak günün anısı olarak aldı. Başkan Aktaş daha sonra Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Taner Taştekin, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran, Millet Mahallesi Muhtarı Mustafa İmdat ve Okul Müdürü Hasan Turlin ile birlikte öğrencilere karnelerini ve çeşitli hediyeler dağıttı.

"Bol bol kitap okuyun"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karnelerini alan öğrencileri tebrik etti. Eğitim hayatı yeni başlayan öğrencilerin kendilerine şimdiden hedef belirlemesini isteyen Başkan Alinur Aktaş, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Önlerindeki yolda inanarak yürümelerini isteyen Başkan Aktaş, "Çok çalışmanız gerekiyor. Tatili hak ettiniz. Oyun oynayın, akrabalarınızı ziyaret edin. Ama kitap okumayı da ihmal etmeyin. Kitap okuyan kendine güvenir ve rahat hisseder. Kitap okuyanların zihni her zaman berrak olur. Kendini rahat ifade eder, donanımlı olursunuz. Teknoloji hızlı geliştiği için telefon, tablet ve bilgisayarla internete kolay ulaşıyorsunuz. Okuma alışkanlığını internet dolayısıyla kaybettik. Vaktinizi çok fazla internette harcamayın. Bol bol kitap okuyun" dedi.

Atölyedeki 20 öğrenciden 8 tanesi aynı sınıftan

2021 yılını 'Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı' ilan ettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, Osmanlı'nın ilk başkentli olan Bursa'nın çok özellikli olduğunu ve birçok değeri içinde barındırdığını ifade etti. Çocukların tarihi yapıları gezmesini de isteyen Başkan Aktaş, "Birçok tarihi esere sahip olan Bursa'da Hanlar Bölgesi ayrı bir öneme sahiptir. İpek de Bursa'nın önemli değeridir. Bu kapsamda Çocuk Yazarlık Atölyesi hazırladık. Bu konuya büyük önem veren sınıf öğretmeni Ceren Sarı'ya teşekkür ediyorum. Atölyedeki 20 öğrenciden 8 tanesi aynı sınıftan katıldı. Yavrularımızdan imzalı kitap da aldık. İnşallah daha önemli kararlara imza atarlar. Tüm öğrencileri tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" dedi.

Küçük yazarlara sürpriz ziyaret
Küçük yazarlara sürpriz ziyaret
Küçük yazarlara sürpriz ziyaret
Küçük yazarlara sürpriz ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kitap, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Küçük yazarlara sürpriz ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trafikte etrafa kurşun yağdıran Murat Övüç'ün oğlu gözaltına alındı 18:11 Trafikte etrafa kurşun yağdıran Murat Övüç'ün oğlu gözaltına alındı Neba Gayrimenkul'ün Genel Müdürü İsa Bolay, Türkiye yatırımlarını anlattı 18:01 Neba Gayrimenkul'ün Genel Müdürü İsa Bolay, Türkiye yatırımlarını anlattı Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı 17:48 Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı
Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı 17:29 Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı 17:04 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin 16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu 16:03 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok 15:32 Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok

Son Dakika Haberleri
17:55 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
17:39 Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı
17:29 Altının kilogramı 498 bin liraya çıktı
17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
17:03 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı         
18:30
Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olduğu konuşuluyor Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olduğu konuşuluyor         
18:08
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı         
17:40
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Didem Soydan'dan çok konuşulacak sözler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi Didem Soydan'dan çok konuşulacak sözler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi         
16:05
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak         
16:01
16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi         
15:18
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum         
15:06
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları         
14:36
Sedat Peker'in videolarında anlattığı mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltında Sedat Peker'in videolarında anlattığı mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltında         
14:02
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 19:02:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçük yazarlara sürpriz ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement