KÜÇÜK YÜREKLERDEN ANLAMLI YARDIM - Son Dakika
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KÜÇÜK YÜREKLERDEN ANLAMLI YARDIM

27.04.2022 10:45

AMASYA'da 'ellerimiz küçük ama yüreğimiz büyük' kampanyası başlatan ilkokul öğrencileri, harçlıklarından biriktirip, topladıkları toplam 5 lirayla bazı ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borcunu kapattı.

AMASYA'da 'ellerimiz küçük ama yüreğimiz büyük' kampanyası başlatan ilkokul öğrencileri, harçlıklarından biriktirip, topladıkları toplam 5 lirayla bazı ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borcunu kapattı.

Suluova ilçesinde TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu 1-E sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Mustafa Bahar öncülüğünde, yörede ihtiyaç sahibi ailelere yardım için 'ellerimiz küçük ama yüreğimiz büyük' adlı kampanya etkinliği başlattı. Öğrenciler ve velilerin de destek verdiği kampanyada toplanan yaklaşık 5 bin lirayla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin bakkala olan borcu ödendi. İlçede bir grup öğrenci de, ihtiyaçlı ailelere pide ve ekmek verilmesi için fırın işletmecisine bir miktar para da bıraktı.

'BORÇLARI KAPATIP GİTTİLER'

Bakkal Bahattin Bayar, veresiye defterinde gerçekten ihtiyaç sahibi kişilerin olduğunu belirterek 'Kendi harçlıklarını biriktirerek gelip çok sayıda insanın borcunu kapatıp gittiler şaşkınım' diye konuştu.

Öğretmeni Mustafa Bahar, 'Ramazan ayı nedeniyle öğrencilerimiz kumbaralarındaki harçlıkları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için böyle bir etkinlik yapmak istedi. Bende onlarda çok mutlu oldular' dedi.

Öğrencilerden Muhammed Eren Erçetin (7), çok mutlu olduğunu söylerken, arkadaşı Yağmur Özkanoğlu ise, 'Mahallemizde ihtiyaçlı aileler sıcak ekmek yesin, borçlarını düşünmesin, onlar mutlu olsun, biz de mutlu olalım istedik' şeklinde konuştu.

KÜÇÜK YÜREKLERDEN ANLAMLI YARDIM
KÜÇÜK YÜREKLERDEN ANLAMLI YARDIM
KÜÇÜK YÜREKLERDEN ANLAMLI YARDIM
KÜÇÜK YÜREKLERDEN ANLAMLI YARDIM

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Çelebi Belediye Başkanı Erdemir'in annesi vefat etti Çelebi Belediye Başkanı Erdemir'in annesi vefat etti Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in acı günü Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in acı günü

Mustafa Bahar, Suluova, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜK YÜREKLERDEN ANLAMLI YARDIM - Son Dakika


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