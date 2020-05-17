Küçük Yusuf'a polislerden evinde doğum günü sürprizi - Son Dakika

Karaman'da polisler korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 5 yaşındaki Yusuf Küçükbingöl'e evinde doğum günü sürprizi yaptı.



Yunuskent Mahallesi'nde oturan Küçükbingöl ailesinin ricasını kırmayan Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü memurları, 5 yaşına giren küçük Yusuf'u pasta ile evinde ziyaret etti. Polisleri çok seven ve büyüyünce polis olmak isteyen Yusuf, polisleri karşısında görünce çok mutlu oldu. Yusuf, polislerin getirdiği doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü. Korona virüs tedbirleri nedeniyle evin terasında sade bir kutlamanın yapıldığı doğum gününde keyifli dakikalar yaşandı. Polisler küçük Yusuf'a hediye verirken, Yusuf'ta bayan polis memuruna çiçek verdi.



Küçük Yusuf, polisleri çok sevdiğini belirterek, doğum gününde kendisine sürpriz yapan polislere teşekkür etti.



Oğlunun polisleri çok sevdiğini belirten anne Hayriye Bozak Küçükbingöl ise, "Bu özel günümüzde ve özellikle şu zorlu süreçlerde bizi kırmayıp yanımızda olan başta Toplum Destekli Polislik görevlilerimiz olmak üzere Karaman İl Emniyet



Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KARAMAN