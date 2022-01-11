KÜÇÜK YUSUF, KİREÇ ÇÖZÜCÜ İÇEREK HASTANELİK OLDU -EK - Son Dakika

KİLİS'te, kireç çözücü içen 18 aylık Yusuf Can, hastanelik oldu. Hastanede müdahale edilen çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya götürülecek.

Çalkaya Köyünde oturan Mehmet-Emine Can çiftinin 18 aylık çocukları Yusuf, geçen hafta saatlerinde su zannederek yanlışlıkla kireç çözücü içti. Ailenin fark etmesi üzerine Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf, yoğun bakıma alındı. Boğaz kısmı ve organları zarar gören Yusuf Can'ın hayati tehlikesi bulunduğu için Ankara Şehir Hastanesine sevkine karar verildi. Doktorların durumu iletmesinin ardından Sağlık Bakanlığı devreye girerek küçük Yusuf için ambulans uçak tahsis etti. Yusuf Can, akşam saatlerinde Gaziantep Havalimanından Ankara Şehir Hastanesine uçak ambulans ile sevk edilecek.

Oğlunun iyileşmesi için dua eden Mehmet Can, "Oğlunm su yerine kireç çözücü içmiş. Fark eder etmez hemen ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine getirdik. Yoğun bakımda 5 gündür tedavisi sürüyor. Bugün ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilecek" dedi.

Anne Emine Can ise oğlunun iyileşmesi için dua ettiğini belirtti.