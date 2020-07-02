Küçük Yusuf son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Eskişehir 'de, iki gün önce kaybolan ve sabah saatlerinde sulama kanalında cesedi bulunan 10 yaşındaki Yusuf Gurubi son yolculuğuna uğurlanırken, acılı baba Muhabbed Gurubi gözyaşlarına boğuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu?" sorusuna yanıt

Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi

ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde