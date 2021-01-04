Küçük Zeynep'e Başkan Orhan Sürprizi - Son Dakika

Küçük Zeynep'e Başkan Orhan Sürprizi

04.01.2021 09:17
Küçük Zeynep'e Başkan Orhan Sürprizi, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sosyal medyada kendisinden keten tohumunun içinde olduğu promosyon kalemlerden isteyen 5 yaşındaki Zeynep Ebrar'ın isteğini geri çevirmedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sosyal medyada kendisinden keten tohumunun içinde olduğu promosyon kalemlerden isteyen 5 yaşındaki Zeynep Ebrar'ın isteğini geri çevirmedi.

Babasının, "Amcası kızım keten tohumlarının içinde bulunduğu bu kalemlerden istiyor" içerikli sosyal medyadan talebi üzerine harekete geçen Başkan Orhan, küçük Zeynep'in evine giderek hediyesini bizzat eliyle verdi. Başkan Orhan'ı kapıda karşılayan Zeynep Ebrar'ın şaşkınlığı dikkat çekti. Beraberinde Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen ile birlikte gittiği evde kapı önünde Küçük Zeynep ile sohbet eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bir sevinci yaşatmaktan dolayı kendisinin daha çok mutlu olduğunu söyledi. Henüz küçük yaşta doğa sevgisi ile büyüyen çocukların hayallerine katkı sağlamak için bu talebi geri çevirmediklerini kaydetti. Çocuklardan gelen hemen hemen tüm talepleri karşılamak için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Orhan, "Küçük kızımız Zeynep Ebrar, saksısında yetiştirmek üzere belediyemiz tarafından yaptırılan promosyon kalemlerin içinde bulunan bitki tohumunu ekmek istemiş. Babası aracılığıyla bu kalemlerden istemiş. Bizde onun bu talebini bizzat kendimiz götürerek karşıladık. Gülen yüzü ve kalbine dokunmak bizleri de fazlasıyla mutlu etti" diye konuştu. - ERZURUM

Küçük Zeynep'e Başkan Orhan Sürprizi
Küçük Zeynep'e Başkan Orhan Sürprizi

Muhammed Cevdet Orhan, Zeynep Ebrar, Promosyon, Aziziye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Küçük Zeynep'e Başkan Orhan Sürprizi - Son Dakika


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