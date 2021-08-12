Son dakika haberi... Küçük Zeynep harçlıklarıyla hazırladığı gıda kolisini yangın mağdurlarına gönderdi - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 12 yaşındaki Zeynep Ün, biriktirdiği harçlıklarıyla hazırladığı gıda kolisini orman yangını mağdurlarına gönderdi.

Küçük Zeynep, gıda kolisini Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan orman yangınlarında mağdur olan vatandaşlara ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya Şubesi Yardım Koordinasyon Merkezi'ne teslim etti.

Zeynep, hazırladığı gıda kolisinin içerisine bıraktığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Ben Zeynep, 12 yaşındayım. Pamukova Sakarya'dan size yardım kolisi yolluyorum. Bayram harçlıklarımla ancak bu kadar alabildim. Keşke daha çok yardım edebilseydim. Sadece kuru gıda yarımında bulunabildim. Televizyonlardan afet bölgesini çok üzülerek izliyorum. Yangınların bir an evvel sönmesi için Mevla'ya dua ediyorum. Mevlam yar ve yardımcınız olsun, Allah'a emanet olun."

Öte yandan kampanya kapsamında toplanan yardımların, TDV Sakarya Şubesi gönüllüleri tarafından Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yangın mağdurlarına teslim edildiği bildirildi.