Küçük Zeynep'in Katil Zanlısı Cezaevi Firarisi Çıktı
1 saat önce
Kırklareli'de kafasına tuğla vurularak öldürülen 11 yaşındaki Zeynep Esin'in gözaltına alınan katil zanlısının, Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firari olduğu ortaya çıktı.
Kırklareli
'de kafasına tuğla vurularak öldürülen 11 yaşındaki Zeynep Esin
'in gözaltına alınan katil zanlısının, Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firari olduğu ortaya çıktı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün 11 yaşındaki Zeynep Esin'in kaybolduğunun ailesi tarafından Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü
Polis Merkezi Amirliği'ne bildirilmesi üzerine arama çalışmalarının başladığı, Cumhuriyet Mahallesi
Eski Poloz Yolu Sokak üzerinde metruk binanın önünde Zeynep Esin'e ait cesedin bulunduğu kaydedildi. Küçük kızın en son K.S. (27) isimli şahıs ile beraber görüldüğü bilgisi üzerine yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınan zanlı K.S.'nin Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firari durumda olduğu belirlendi. Açıklamada, Zeynep Esin'in otopsi işlemleri sonucunda ilk belirlemelere göre kafa ve yüz travmasına bağlı minimal subaraknoidal beyin kanaması, yüz kemiklerinde ağız boşluğuyla irtibatlı çok parçalı kırık ve kan aspirasyonu sonucu solunum yetmezliğinden öldüğünün belirlendiği ifade edildi. Soruşturmanın ivedilikle ve titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
(Hüseyin Çanlı/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:06 Kaynak: İHA
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