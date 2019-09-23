Küçükanafartalar'a İngiltere'den "kardeş köy"

Gelibolu Derneği ile İngiltere'de bulunan Gallipoli Dardanelles İnternational Derneği arasında 7 yıldır süren dostluk ve iş birliği kapsamında yabancı konuklar ilçeye geldi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Gelibolu Derneğinin bu yılki gezisine 5 ülkeden 15 kişilik grup katıldı.

Gelibolu Derneğinin 4 gün misafiri olan heylete, dernek tarafından düzenlenen program kapsamında şehitlik, Küçükanafartalar köyü, Bigalı köyü, Mevlevihane, Bayraklı Baba gibi tarihi mekanlar gezdirildi.

Avustralyalı Margaret Kibsley, Alçıtepe Muharebeleri'nde hayatını kaybeden amcasının Helles Anıtı'nda yazan isminin altına çelenk bıraktı.

Kibsley, "Savaş sonrası bu güzel dostluğun oluşması ve sürmesi çok güzel. Bu dostluğun devamı için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Gallipoli Dardanelles İnternational Derneği Başkanı John Crowe ise Küçükanafartalar ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

Crowe, İngiltere'deki kendi köyü ile Küçükkanafartalar'ı "kardeş köy" yapmak istediğini ve bunun içinde girişimde bulunduğunu söyledi.Bunun üzerine köy muhtarı Ahmet Tuzcuoğlu da bu fikre sıcak baktığını belirtti.

Gelibolu Derneği Başkanı emekli kurmay albay Süleyman Taş, geziyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Amacımız ülkeler arasında dostluğun gelişmesine katkıda bulunmak ve Gelibolu'yu tanıtmaktır. Her yıl değişik uluslardan oluşan grupta bu yıl İngiliz ve Avustralyalılar dışında, Kanada, Almanya ve Bosna Hersek'den de ziyaretçiler yer aldı. Bu misafirperverliğimiz her yıl devam edecektir. Uluslararası ilişkilerimizi düzenleyen emekli general Haldun Solmaztürk'ün gayretleri ile bu gezilerimiz yapılıyor. Gelibolu'da konuklarımızı folklor ekibiyle karşılayan, dernek binalarında ağırlayan ve ikramda bulunan Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği Başkanımız Emel Engin Okandan'a da teşekkür ediyorum."