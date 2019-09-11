Son Dakika Haberleri: Küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı
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Küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı

9 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 35 küçükbaş hayvanı almak için anlaşan 4 kişi hayvanların parasını ödemeden kaçınca jandarma tarafından İvrindi ilçesinde yakalandı.

Küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 35 küçükbaş hayvanı almak için anlaşan 4 kişi hayvanların parasını ödemeden kaçınca jandarma tarafından İvrindi ilçesinde yakalandı. Adli makamlara çıkarılan 4 kişiden 1'i serbest kalırken, 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Sındırgı İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden M.İ, 35 baş küçük hayvanı için pazarlık yapan İ.B., M.Ç. K.E.. ve M.K.E.'nin hayvanlarını bir kamyona yükleyerek, parasını vermeden kaçtıkları şikayetinde bulundu. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen sivil ekipler ve devriyeler tarafından olay yeri ve çevresinde bulunan yerleşim birimlerinde ve yol güzergahında yapılan araştırmalar ve telefon takibi sonucunda İ.B., M.Ç., K.E. ve M.E.K. isimli şahıslar İvrindi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.E.K. ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken diğer şüpheliler İ.B., M.Ç. ve K.E. tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Sındırgı, Jandarma, İvrindi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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