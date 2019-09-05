Son Dakika Haberleri: "Küçükbaş Hayvan Payetleme Birimi Güdümlü" projesi
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"Küçükbaş Hayvan Payetleme Birimi Güdümlü" projesi

59 dakika önce

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Siirt'te küçükbaş hayvan ırklarının zenginleştirilip etinden, sütünden, kılından ve tiftiğinden daha fazla faydalanılması amacıyla hazırlanan "Küçükbaş Hayvan Payetleme Birimi Güdümlü" projesine 7 milyon lira destek verecek.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Siirt'te küçükbaş hayvan ırklarının zenginleştirilip etinden, sütünden, kılından ve tiftiğinden daha fazla faydalanılması amacıyla hazırlanan "Küçükbaş Hayvan Payetleme Birimi Güdümlü" projesine 7 milyon lira destek verecek.

Siirt Üniversitesi'nden (SİÜ) yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Şındak tarafından hazırlanan proje için DİKA Genel Sekreterliğinde Rektör Prof. Dr. Murat Erman ve DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Yaklaşık 16 milyon lira bütçeli projenin 7 milyon lirasının DİKA tarafından karşılanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siirt Küçükbaş Hayvan Payetleme Birimi Güdümlü Projesi Merkezi'nin kurulması ile Türkiye'de küçükbaş hayvancılık konusunda da bir ilk olacak. Küçükbaş hayvanlarda sperma payetlerinin oluşturulması ve suni tohumlama neticesinde kaliteli ırkların tohumlarını kullanarak yerli ırkların et ve süt veriminin artırılması hedeflemekteyiz. Bu sayede yerli koşullara uyum sağlayabilen hayvanların yüksek verimli ırklar ile ıslah ederek ette yüzde 100, sütte yüzde 100 verimi artırılmış hayvanlar yetiştirmemiz mümkün hale gelecek."

Dicle Kalkınma Ajansı, Siirt Üniversitesi, Rektör, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:42 Kaynak: AA
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