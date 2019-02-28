Son Dakika Haberleri: Küçükbaş Hayvan Sürüsü Trafiği Aksattı

Küçükbaş Hayvan Sürüsü Trafiği Aksattı

1 saat önce

Rize'de, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylalardan dönüşe geçen şehir merkezinden geçen küçükbaş hayvan sürüsü, trafiği aksattı.

Küçükbaş Hayvan Sürüsü Trafiği Aksattı, System.String[]
Rize'de, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylalardan dönüşe geçen şehir merkezinden geçen küçükbaş hayvan sürüsü, trafiği aksattı.

Kentte dün akşamdan itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağışın etkisini artırmasıyla çobanlar, sürüleriyle dönüş yoluna geçti.

Yayladan dönenlerden Ethem Esmeroğlu, kendisine ait 500 küçükbaş hayvanı ve köpekleriyle Çayeli ilçe merkezinden geçmek zorunda kaldı. Hopa Caddesi'nden geçen küçükbaş hayvanların yolu kapatması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Esmeroğlu ve beraberindeki diğer çobanlar, keçilerin kazaya sebep olmaması için çaba harcadı.

Hayvanların yol kenarında otlamaları ilginç görüntüler oluştururken bazı vatandaşlar, küçükbaş hayvanların geçişini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yaklaşık yarım saat sonra sürülerin ayrılmasıyla trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:51 Kaynak: AA

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