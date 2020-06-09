Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneğinden, çobanlara meslek kanunu talebi - Son Dakika

Ilgın Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği Başkanı Abdullah Altan, "Küçükbaş sürü yöneticilerinin mera ve çoban köpeği yüzünden çıkan tartışmalarda yaşanan can kayıpları göze alınarak, artık çobanlığa yazılı kural getirilmesi elzem hale geldi." dedi.

Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda yaşanan ve ölümle sonuçlanan mera kavgalarının ve cinayetlerinin bir bölgenin değil Türkiye'deki küçükbaş yetiştiricilerinin sorunu olduğunu belirtti.

Bu sorunların meraların küçülmesi ve bakımsızlığı ile doğrudan ilişkili olmakla birlikte, meraların yetersiz oluşu ile de alakalı olduğunu dile getiren Altan, şunları kaydetti:

"Sürü sahipleri ve sürü yöneticilerinin eğitilmesi ile aşılabilecek bir problem olduğu gibi yazılı kurallarla sınırlar belirlenmelidir. Bölgelerde mahallelerde barınabilecek beslenebilecek hayvan sayılarının belirlenmesi mevcut üretim kalitesi artırılarak hedef sayıya ulaşılmalıdır. Geçmişten bugüne yazılı olmayan mesleğe dair kuralların, görgü kurallarının mesleğe yeni başlayan üreticilerce benimsenmemesi ve eski üreticilerimizin de yeni başlayan üreticileri kabullenmemeleriyle doğrudan alakalıdır. Yazılı bir kural olarak kayıtlara geçilmesi yaşanabilecek problemlerde hak kaybını da önleyecek, problemler en aza inecektir. Böylece üreticiler haklarını hukuk önünde arayacak kaba kuvvete başvuran üreticilerin sayısı azalacak, caydırıcı olacak problemler bu sayede en aza inecektir. Bakanlık yetkililerince, sivil toplum kuruluşları başkanlarıyla ve üreticilerle ortak bir masa kurulmalı çalışma yapılmalı kurallar belirlenmeli ve artık üretici kaybına son verilmelidir. Küçükbaş sürü yöneticilerinin mera ve çoban köpeği yüzünden çıkan tartışmalarda yaşanan can kayıpları göze alınarak, artık çobanlığa yazılı kural getirilmesi elzem hale geldi."

Altan, "Nasıl ki ehliyetsiz bir sürücü araç kullanamıyor ehliyetli sürücülerin uyacağı kurallar yazılı olarak belli ise kurallara uyulmadığında caydırıcı cezalar var ve yazılı yasalarla belirlenmiş ise küçükbaş hayvancılıkta da yazılı kurallara ihtiyaç vardır. Sürü yönetimi elemanı kurslarına ek bir modül daha ekleyerek, yazılı kurallar üreticiye aktarılmalıdır. Sürülerde bölgesine göre kaç çoban köpeğinin bulundurulacağı, iki sürü merada karşılaştığında aralarında kaç metre kare mesafe olacağı gibi kurallar netleştirilmelidir." diye konuştu.