Küçükbaş hayvan üreticileri devletten yardım bekliyor - Son Dakika

- Küçükbaş hayvan üreticileri devletten yardım bekliyor

BURSA - Küçükbaş hayvan üreticileri yerli ırkın ve üreticinin desteklenmesi istiyor.

Her şartta üretmeye devam eden küçükbaş hayvan üreticileri hayvan ithalatı olmasın, bizim kendi malımız ürettiğimiz takdirde ülkemize yeter mesajı verdi. Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde yerli koyun ırkı merinos bakan Mehmet Yılgın, "Kasaplardaki etin satış fiyatları 70 lira ila 80 lira arasında değişirken biz üreticilerden 45 liraya kuzu anlıyor. Bu fiyata dahil etmediğimiz işkembesi bağırsağı ciğeri ise kasaplara kalıyor. Bakanlığımız bizi desteklesin bizim arkamızda dursun, biz işimizin başındayız. Yerli ırka destek verilsin yurt dışından gelen hayvanlar önlensin. Kuzu üretiminin artması için üretici desteklenmeli ve damızlık kuzuların kesilmemesi gerekiyor. Mezbahalardaki yetkililerin damızlık vasfı taşıyan kuzuların kesimini önlemesini istiyoruz. Bu kuzular üreticiye dağıtılsın. Eğer bütçemizi hesaplarsak artan maliyetler ve mera alanlarının olmadığı yerlerde üreticinin para kazanmadığı ortadır. Kuzuya bakarken aynı zamanda kuzunun annesine de 12 ay bakıyoruz. Bu şartlarda para kazanmıyoruz" diye konuştu.