Son Dakika Haberleri: Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerinde Destek Sevinci

Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerinde Destek Sevinci

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'da düzenlenen mitingde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçireceklerini açıklaması Şanlıurfa'daki besicileri sevindirdi.

Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerinde Destek Sevinci, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'da düzenlenen mitingde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçireceklerini açıklaması Şanlıurfa'daki besicileri sevindirdi.

Siverek ilçesinde besicilik yapan Mahmut Ağan, hayvancılığın desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.

İlçede çok sayıda ailenin hayvancılık yaparak geçimini sağladığını dile getiren Ağan, "Çeşitli nedenlerden dolayı bazı aileler ise bu işi yapmak istemiyor. Bakanlığın verdiği destekler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi sayesinde besiciliğin rağbet görmeye başlayacağını düşünüyoruz. Biz de sabırsızlıkla bu destekleri bekliyoruz." dedi.

Besici Süleyman Çetin de söz konusu desteğin hem hayvan sayısının artışı, hem de üreticinin desteklenmesi adına önemli bir karar olduğunu vurguladı.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi ise dişi kuzuların kesilmemesi adına sürekli çalışmalar yürüttüklerini aktararak "Bu gibi çalışmalar devam ederse 3 yıl içinde et ithalatı biter ve 5 yıl içinde ihracat yapacak duruma bile gelebiliriz. Bu projeler hayata geçtiğinde vatandaşımız, pahalı et yemekten de kurtulur." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:46 Kaynak: AA

Siverek, Van, Şanlıurfa, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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