Son Dakika Haberleri: 'Küçükbaş hayvan yüklü' denilen kamyondan 61 kaçak göçmen çıktı
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'Küçükbaş hayvan yüklü' denilen kamyondan 61 kaçak göçmen çıktı

4 dakika önce

ADANA'da sürücüsünün 'küçükbaş hayvan yüklü' dediği kamyonun kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmen yakalandı.

'Küçükbaş hayvan yüklü' denilen kamyondan 61 kaçak göçmen çıktı, System.String[]

ADANA'da sürücüsünün 'küçükbaş hayvan yüklü' dediği kamyonun kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmen yakalandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep(TAG) Otoyolu'nda uygulama yapan polis, üzeri brandayla kapalı kamyonu 'şüphe' üzerine durdurdu. Sürücü Mehmet G. ile beraberinde bulunan 1 kişinin paniğe kapıldığını fark eden polis, kamyonda ne olduğunu sordu.

'HAYVAN YÜKLÜ'

Sürücü de "Küçükbaş hayvan yüklü" dedi. Mehmet G.'ye inanmayan polisler, brandayı açtıklarında çok sayıda kaçak göçmen ile karşılaştı. Tıklım tıklım kasada seyahat eden ve Afganistan ile Pakistan uyruklu oldukları ortaya çıkan 61 kaçak göçmenin, Van'dan giriş yaptıkları belirlendi.

10 gündür yolda olduklarını anlatan kaçak göçmenler, insan kaçakçılarına kişi başı 500 euro verdiklerini söyledi. 45 derece sıcaklıkta yolculuk yaptıkları için yorgun düştükleri görülen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Gözaltına alınan sürücü ile imliği  açıklanmayan beraberindeki şüpheli, sorguya alındı.

Afganistan, Pakistan, Tarsus, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:12 Kaynak: DHA
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