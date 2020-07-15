Küçükbaş hayvan yüklü kamyonet büyükbaş hayvan taşıyan tıra çarptı - Son Dakika

Küçükbaş hayvan yüklü kamyonet büyükbaş hayvan taşıyan tıra çarptı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin büyükbaş hayvan taşıyan tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, araçtaki hayvanlardan bazıları telef oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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