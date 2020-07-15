Küçükbaş hayvan yüklü kamyonet büyükbaş hayvan taşıyan tıra çarptı - Son Dakika

Küçükbaş hayvan yüklü kamyonet büyükbaş hayvan taşıyan tıra çarptı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin büyükbaş hayvan taşıyan tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, araçtaki hayvanlardan bazıları telef oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin büyükbaş hayvan taşıyan tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, araçtaki hayvanlardan bazıları telef oldu.

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Alınan bilgiye göre, küçükbaş hayvan yüklü Mehmet Aldemir yönetimindeki 06 FZ 9970 plakalı kamyonet, İstanbul istikametinde Gebze gişelerine 300 metre kala aynı yönde giden Serhat Ağdaş'ın kullandığı 34 JZ 3525 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye araçları sevk edildi.

Kazada kamyonette sıkışan sürücü Aldemir, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu kamyonetteki çok sayıda keçi telef oldu. Kamyonetteki diğer hayvanlar başka bir araca yüklendi.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik akışı 2 şeritten sağlanıyor.

Tır sürücüsü Ağdaş'ın Kayseri'den aldığı büyükbaş hayvanları, Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'a götürdüğü öğrenildi.

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 04:42 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçükbaş hayvan yüklü kamyonet büyükbaş hayvan taşıyan tıra çarptı - Son Dakika
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