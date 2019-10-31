Son Dakika Haberleri: Küçükbaş hayvan yüklü pikap yoldan geçen simitçiye çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Küçükbaş hayvan yüklü pikap yoldan geçen simitçiye çarptı

Küçükbaş hayvan yüklü pikap yoldan geçen simitçiye çarptı

6 saat önce

Küçükbaş hayvan yüklü pikap yoldan geçen simitçiye çarptıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü pikap yoldan geçen simitçiye çarptı.

Küçükbaş hayvan yüklü pikap yoldan geçen simitçiye çarptı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü pikap yoldan geçen simitçiye çarptı. Kazada 18 yaşındaki simitçi ağır yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa Karayolu'nda, yeni sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinan Gün yönetimindeki 63 N 0914 plakalı küçükbaş hayvan yüklü pikap, seyyar simit satıcılığı yapan Salih Kuyanay'a ve el tavlasına çarptı. Meydana gelen kazada 18 yaşındaki Salih Kuyanay ağır yaralanırken, simitlerin üzerinde bulunduğu el tavlası çarpmanın etkisiyle parçalandı, simitler yere saçıldı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralı Salih Kuyanay Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Küçükbaş hayvan yüklü pikap yoldan geçen simitçiye çarptı

Şanlıurfa, Siverek, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:21 Kaynak: İHA
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