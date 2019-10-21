Son Dakika Haberleri: Küçükbaş hayvancılığın sorunları ele alındı
Son Dakika Güncel Küçükbaş hayvancılığın sorunları ele alındı

Küçükbaş hayvancılığın sorunları ele alındı

54 dakika önce

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde düzenlenen toplantıda küçükbaş hayvancılığın sorunları ele alındı.

Küçükbaş hayvancılığın sorunları ele alındı, System.String[]

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde düzenlenen toplantıda küçükbaş hayvancılığın sorunları ele alındı.


Tunceli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, kent merkezi ve ilçelerde başlattığı istişare toplantılarına Çemişgezek ilçesinde devam etti. Birlik Başkanı Zeynel Erdoğan,yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda üreticinin katıldığı toplantıda, küçükbaş hayvancılığın ve sektörün genel sorunları ele alındı. Üreticilere hibe ve teşviklerin anlatıldığını toplantıda, sorunların çözümü için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.


Sertifikalı sürü yönetimi kurslarının artık birlik tarafından düzenleneceğini de aktaran Birlik Başkanı Zeynel Erdoğan, "Küçükbaş hayvan üreticilerimizin sorunlarına birlikte çözüm üretmek için il merkezi ve 7 ilçemizde toplantılarımızı sürdürüyoruz. Üreticilerimizle birebir görüşerek, hem destek ve teşvikleri hem de birlikte genel durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bakanlığımızın sağladığı desteklerden hızlı ve düzenli şekilde faydalanmaları için ilçe ilçe, köy köy, gezerek üreticilerimizi bilgilendiriyoruz. Ayrıca, bakanlığımızın verdiği 5 bin TL'lik çoban desteği için gerekli olan sürü yönetimi kurslarını birlik olarak verebileceğimizi paylaştık. Sertifikalı sürü yönetimi kursları açmak için artık birlik olarak yetkilendirilmiş bulunmaktayız. Tunceli ilimizin ihtiyacı olan et kombinasının kurulması için ve üreticilerimiz kooperatifleşmelerini sağlamak için birlik olarak çaba içerisindeyiz" dedi. - TUNCELİ

Çemişgezek, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:58 Kaynak: İHA
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