Üye Girişi
Küçükbaş hayvancılık festivaline coşkulu açılışı - Son Dakika

Küçükbaş hayvancılık festivaline coşkulu açılışı

24.09.2021 15:11
Küçükbaş hayvancılık festivaline coşkulu açılışı, System.String[]

100 bin dolayında ziyaretçi hedefi konulan festival, Pazar gününe kadar sürecek. Alanyurt Pazar yerinde yapılan festivalde 120 padok alanında 25 farklı ırktan 750 hayvan sergileniyor.

İnegöl Belediyesi uhdesinde; İnegöl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İnegöl Ziraat Odası ile İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali, coşkulu bir törenle açıldı.

İnegöl, bu yıl ilk kez Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivaline ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali organizasyonu, bu sabah 10.00'da yapılan törenle Alanyurt Pazar Yerinde açıldı. 3 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak olan festivalde yurt içi ile birlikte; Bulgaristan, Macaristan ve Ukrayna'dan gelen çiftlikler de yer alıyor.

Festivalin açılış programına İnegöl ve Bursa protokolü katılım gösterdi. Açılış töreninde konuşan İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu, "Festivalimize katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yurt dışından Ukrayna, Bulgaristan ve Macaristan'dan yetiştiricilerimiz burada, ülkemizin güzide yetiştiricileri aramızda. Davetimiz üzerine burada bulunan herkese teşekkür ediyorum. İnegöl'ümüzün hayvan yetiştiricileri de bu birlik, beraberlik, bütünlük içerisinde toplandı. Bu festivalin amacı İnegöl'ümüzün kıvırcık koyununu tanıtmak, küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin motivasyon ve enerjisini yükseltmek. Hayırlı uğuru olsun inşallah" dedi.

İNEGÖL TARIM VE HAYVANCILIKTA PARLAYAN YILDIZ

Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül ise "İnegöl Belediyemizin böyle bir etkinlik düzenlemesi gerçekten onur verici. Çünkü hayvancılıkta bir şeyler üretip belli noktalara geldik ama bunun gösterilmesi, tanıtılması da oldukça önemli. O açıdan da bu festivali oldukça önemli buluyoruz. İnşallah bu organizasyon şehrimize ve ülkemize hayırlar getirir. Bursa'mız çok önemli bir sanayi kenti olmakla birlikte çok önemli bir tarım kenti. Özellikle bitkisel üretim ve hayvancılıkta Türkiye ortalamasının üzerinde verim alınarak ileriye doğru hızla büyüyerek gitmekte. İnegöl'ümüzde de hayvancılık oldukça önemli noktalarda. 2020 rakamlarına göre 67 bin küçükbaş hayvan, 18 bin dolayında da küçükbaş hayvan var. İnegöl'de bu noktada parlayan yıldızlardan biri" diye konuştu.

Belediye Başkanı Alper Taban da festival açılışında davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. "Bizler için bugün gerçekten kıymetli bir gün" sözleriyle konuşmasına başlayan Taban, "Güzel bir günde şehrimizde bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Küçükbaş hayvancılıkla ilgili geçmişte böyle bir çalışma yapmamıştık. Bu organizasyonda özellikle İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Başkanımız ve yönetiminin büyük emekleri var. Bizlere gelip böyle bir festival yaparak İnegöl kıvırcığı markasını geliştirmek istedikleri ifade ettiler. Paydaşlarımızı da yanımıza alarak bu güzel festivali bugün gerçekleştiriyoruz" ifadelerinde bulundu.

GIDA VE TÜKETİM HİÇBİR ZAMAN DURMAYACAK

Pandemi süreci içerisinde tarım ve hayvancılığın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bizatihi yaşadığımızı kaydeden Taban, şöyle devam etti: "Evet, güçlü bir mobilya üreticisiyiz, köftemiz var, turizm yapabiliyoruz, kaplıcamız var lakin bütün işler durabilir ama gıda ve tüketim hiçbir zaman durmayacak. Dolayısıyla böylesine stratejik bir alanda yatırımlarımıza devam etmek zorundayız. Gelecek nesiller için üretmeye devam edeceğiz sloganıyla yola çıkmış olduk. Bu anlamda yatırımlarımızı arttıracağız."

3 GÜN BOYUNCA EĞİTİMLER YAPILACAK

"Festivaller tanıtımdır, vitrindir, alıcı-satıcı bir araya gelir… Bunların her biri kıymetli. Bizler de burada kıvırcık ırkının tanıtılmasını izliyoruz. Burada Türkiye'nin en kaliteli damızlık küçükbaş hayvan çiftliklerini görmüş olacağız. Bu mesleği tanıtmak istiyoruz. Bu alanla uğraşan firmaları, çobanları ve çiftlikleri ortak bir paydada buluşturmak istiyoruz. Hayvan ırklarını uluslararası düzeyde tanıtmak istiyoruz. Yine hayvancılık sektörünü ve temaslı olduğu diğer sektör kuruluşlarını bir araya getirerek ekonomik bir değer ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu sektörün profesyonellerinden de eğitimler verilmesini istiyoruz. Aramızda çok değerli akademisyenlerimiz var. 3 gün boyunca çok kıymetli eğitimler yapılacak. Bunu da çok önemsiyoruz. Yine Macaristan, Bulgaristan ve Ukrayna'dan çiftliklerden gelen katılımcılarımız var. 120 farklı padok alanında 25 farklı ırkta 750 dolayında hayvan sergilenecek festival süresince. Burada 2 gün boyunca 30'ar dakikalık 6 farklı eğitim ve 18 farklı konuda da seminerler düzenlenmiş olacak. Festivalimiz Pazar akşamı son bulmuş olacak."

İNEGÖL'ÜN TARIMDAKİ ÖNCÜ ROLÜ TESCİLLENDİ

Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan da "İnegöl'ün her alanda olduğu gibi sanayide, turizmde, tarımda öncü olan rolünün bugün bir kez daha tescillendiğini görüyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Tarım, bir ülkenin vazgeçilmez, insanlığın vazgeçilmez, insanın ilk yaratılışından bu yana öğrenip uyguladığı bir faaliyet. Tarımı olmayan bir toplum yok. Gıda, su bugün hepsi stratejik ürünler haline geldi. Bunları doğru ve kaliteli şekilde üretebilen ülkeler gerçek manada gelecek adına güçlü olan ülkelerdir. Bu yüzden de çiftçimizin ekonomisinin yükselmesi, tarımsal üretimimizin artması ülkemizin geleceği adına çok önemlidir" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri festival alanında kurulan padokları ve stantları ziyaret etti.

Damızlık, Festival, İnegöl, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Küçükbaş hayvancılık festivaline coşkulu açılışı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Suriye'de rejim ülkemiz için tehdit oluşturuyor, Putin ile bunları görüşmemiz şart 15:10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Suriye'de rejim ülkemiz için tehdit oluşturuyor, Putin ile bunları görüşmemiz şart İphone 13'ün ilk sahipleri olabilmek için birbirleriyle yarıştılar 14:59 İphone 13'ün ilk sahipleri olabilmek için birbirleriyle yarıştılar Paralarını 14:48 Paralarını "Okuyup üfleyelim" teklifinde bulunanlar tarafından dolandırıldı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim 14:27 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj 14:01 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi 13:30 Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi
Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın 13:17 Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek 12:49 Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek

Son Dakika Haberleri
15:10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Suriye'de rejim ülkemiz için tehdit oluşturuyor, Putin ile bunları görüşmemiz şart
14:59 40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor
14:58 İphone 13'ün ilk sahipleri olabilmek için birbirleriyle yarıştılar
14:42 Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu
14:38 Aşı söylemleriyle gündeme gelen Fatih Erbakan "Bebeklere aşı" iddiasını değerlendirdi: Bu apaçık bir suç itirafı
14:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim
14:18 Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu
14:01 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj
13:58 Dünyanın en önemli yazarlarından Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı
13:58 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım
Elma, tarlada 2.5, markette 8 lira Elma, tarlada 2.5, markette 8 lira         
15:17
40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor 40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor         
15:00
Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada         
14:54
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada         
14:10
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım         
13:58
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti         
13:10
Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak         
12:12
Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı         
12:07
Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti         
12:00
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 15:20:35. #1.13#
SON DAKİKA: Küçükbaş hayvancılık festivaline coşkulu açılışı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement