Küçükbaş hayvancılık sektörü 2023'e odaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükbaş hayvancılık sektörü 2023'e odaklandı - Son Dakika

Küçükbaş hayvancılık sektörü 2023'e odaklandı

6 saat önce

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 2023 yılına nüfus başına bir koyun olacak şekilde odaklandıklarını söyledi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 2023 yılına nüfus başına bir koyun olacak şekilde odaklandıklarını söyledi.

Çelik, Nevşehir Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği ziyaretinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçükbaş hayvan popülasyonunu artırma noktasında 2020'nin hamle yılı ilan edildiğini, kendilerinin de birlikler olarak üzerlerine düşeni yapmak için çalıştıklarını belirtti.

Küçükbaş hayvancılığın geldiği noktanın memnuniyet verici olduğunu dile getiren Çelik, "Dışa bağımlı olmaktan kurtuluyoruz. Çünkü küçükbaş hayvan sayımız 50 milyonun üzerinde. Bu bizim için olumlu gelişme. Küçükbaş hayvan eti tüketimine yönlendirme noktasında tüketiciye bu etin faydalarını doğru şekilde anlatmamız lazım. Türkiye'de yaşanan kırmızı et açığının kapatılması koyun-keçi sayısının artırılmasıyla mümkündür." diye konuştu.

Yetiştiricilerin sorunları olduğuna da değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Yetiştiricilerin en büyük sorunlarından birisi çoban sıkıntısı. Yerli çobanları bu mesleğe özendirmemiz, mesleğe bir saygınlık kazandırmamız lazım. 'Çobana kız vermezler.' diye bir algı var. Niye vermesinler, bu peygamber mesleğidir. Bir diğer sorunumuz, bakanlığımız zaman zaman çeşitli hibe destekleri veriyor. Sosyal güvencesi olmayan yetiştiricilerimiz yeşil karttan faydalanıyor. Ama 100 koyun desteği aldığı zaman sosyal güvenceden faydalanamıyor. Komisyon 'Tarımsal destek alıyor' diye değerlendiriyor. Bu verilen sosyal desteğin tarımsal destek olarak kabul edilmemesini, insanların yeşil kartlarının iptal edilmemesini istiyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı ilan edildiğini anımsatan Çelik, konulan bu hedef için çalıştıklarını vurgulayarak, "2023 yılına nüfus başına bir koyun olacak şekilde odaklandık. Göçün tersine dönüşü noktasında yetiştiriciler çok önemli rol üstleniyor. Küçükbaş hayvan popülasyonunu artırdığımız zaman işsizliği de düşürmüş olacağız." ifadesini kullandı.

Küçükbaş hayvancılık sektörü 2023'e odaklandı

Nihat Çelik, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki: KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir
İran'dan Türkiye açıklaması: Suriye ile krizin çözümü için arabuluculuk yapabiliriz Çin'in ekonomik büyümesi koronavirüs sebebiyle yavaşlarsa, milli geliri artacak tek ülke Türkiye olacak KKTC Başbakanı Tatar'dan da Akıncı'ya tepki: Temelsiz açıklamaları Rumları sevindirdi

Son Dakika Haberleri
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 00:13:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçükbaş hayvancılık sektörü 2023'e odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]