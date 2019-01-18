Küçükbaş Hayvancılıkta Sağlık Ele Alındı

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğü ile Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantıda Küçükbaş Hayvan sağlığı ve yemlerin kullanımı ile yemlemenin önemi ele alındı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğü ile Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantıda Küçükbaş Hayvan sağlığı ve yemlerin kullanımı ile yemlemenin önemi ele alındı.



Malatya'da bir otelde gerçekleşen toplantıya Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Hayvansal Üretim Müdürü Serkan Çapacı, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Mustafa Altunok, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Tarım Kredi Yem Elazığ Şube Müdürü Murat Demirci, ilçe temsilcileri, örnek yetiştiriciler ve yetiştirici muhtarlar katıldı.



Toplantıda ilk olarak söz alan Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, birlik olarak bugüne tarım ve hayvancılığın önemini her platform da ve her alanda anlattıklarını belirterek, "Çünkü gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Bizlerin üretmesi lazım, üretene de destek olunması lazım" ifadelerine yer verdi.



Kırsal da en zor işin küçükbaş hayvancılık ile uğraşan yetiştiricilerin yaptığını dile getiren Akın, "Gerçekten bunu gönüllü ve hiçbir karşılık beklemeden fedakarca yapıyorlar. Bu anlamda tüm yetiştiricilerimize bir daha teşekkür ediyorum. Ülke olarak engebeli arazilerimiz olduğu için kesinlikle küçükbaş hayvancılığın yapılması gerekiyor. Ben bütün yetiştiricilerimiz adına genel müdürlüğümüze ve emeği geçen bölge müdürümüz Mustafa Altunok' a ve müdür yardımcılarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Daha sonra söz alan Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Altunok ise, Malatya Bölge olarak 9 ilde 50 birim kooperatifi ve 205 personeli ile tüm üreticilerin tarımsal ve hayvansal ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirterek toplantıya yoğun katılım gösteren tüm katılımcılara teşekkür etti.



Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit'te düzenlenen toplantının hayırlı olmasını ve bereketli geçmesini dileyerek, "Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin Tarım ve Hayvancılık sektörünün en zor, en çileli yetiştiriciliğinden birisi. Zor ama zor olmasının yanında da kazanç olarak iyi. Yem gideri olarak ta düşük bir hayvancılık türü. Bu tür toplantılara katıldığınız ilgi duyduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.



TKDK il Koordinatörü Murat Tunç ise, Türkiye'nin en büyük ailesi olan Tarım ailesinin bu tür toplantılarla bir araya gelmesinin kendileri adına önemli olduğunu kaydederek, "Biz büyük bir aileyiz. Bizler bürokratlar olarak zaten bir aradayız sizlerin bizleri zorlaması lazım, bizleri yönlendirmeniz lazım. Eksiklerinizi bizlerle paylaşmanız lazım" diye konuştu.



Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Hayvansal Üretim Müdürü Serkan Çapacı'da bin 650 birim kooperatif 17 Bölge Birliği ile ortaklarının ihtiyacı olan bütün tarımsal girdileri kaliteli ve uygun fiyatlarla karşılamaya çalıştıklarını dile getirdi.



Protokol konuşmalarının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri Elazığ yem şube müdürü Murat Demirci, küçükbaş hayvan yemlerinin kullanımı ve yemlemenin önemi ile ilgili sunum yaptı. Sunumdan sonra ise sorun ve sıkıntılar masaya yatırıldı.



Toplantı sonunda ise katkı sunan Tarım Kredi yetkililerine plaket takdimi gerçekleştirildi. - MALATYA

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