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Küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışması - Son Dakika

Küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışması

04.08.2021 17:23
Küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışması, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde bulunan küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde bulunan küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hayvan Sağlığı Şubesi Veteriner hekimlerimiz tarafından ilçemize bağlı köylerde küçükbaş hayvanlara programlı aşılamaları ve küpeleme işlemleri aralıksız olarak yapılmaktadır. Çalışmalarımız ilçe merkezi ve köylerimizde devam edecektir. Çalışmalarımızda bizlere her türlü kolaylığı sağlayan üreticilerimize teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışması
Küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışması
Küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışması

Altıntaş, Hisarcık, Kütahya, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışması - Son Dakika


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