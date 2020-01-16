Küçükbaş hayvanlarda küpeleme ve SOYBİS çalışması - Son Dakika

Malatya'da 'Halk Elinde Islah' projesi kapsamında düzenlenen program ile küçükbaş hayvanlara takılması üzere küpe dağıtımı gerçekleştirildi.



Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından sürdürülen 'Halk Elinde Islah' projesi kapsamında birlik binasında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Programın açılışında söz alan Birlik Başkanı İhsan Akın, özellikle hayvan kayıtlarının sağlıklı tutulması adına küçükbaşlarda doğumdan hemen sonra küpeleme işlemlerinin yapılması gerektiğini söyledi. Yetiştiricilerin bu konuya dikkat etmeleri gerektiğini belirten Akın, "Kayıtlar düzgün olmadığında veya farklı yansıdığı zaman sıkıntı yaşanıyor. Yıllardır bu işi yapıyorsunuz, gerek ıslahla gerekse soy kütüğüyle ilgili Tarım Bakanımız geçen hafta Antalya'daki toplantımıza katıldı ve orada da bunu dile getirdim. Soy kütüğü dediğimiz SOYBİS'in hayata geçirilmesi noktasında Bakanımız talimatı verdi. SOYBİS projesinde yetki alan yine Malatya bu projeye devam edecektir. Kayıtlarımızı düzgün tutalım, dikkat edelim. Verimliliğin artırılabilmesi için de muhakkak kaba yem, kesif yemle desteklememiz gerekiyor" dedi.



Proje Lideri Doç. Dr. Zeki Erişir ise ilk olarak Yazıhan'da 2012 yılında başladıkları projenin Arapgir ilçesinde de 015 yılından beri sürdüğünü dile getirdi. Son olarak Antalya'da Tarım Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldıklarını aktaran Erişir, "Burada bazı kararlar alındı. Bunlarla ilgili, projenin gidişatıyla ilgili bazı bilgilendirmeler yapacağız" ifadelerine yer verdi.



Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ise küçükbaş yetiştiriciliğinin tarım sektörünün en cefalı ve fedakar işi olduğunu belirterek "Hem veteriner hekim, hem çoban, hem aile reisi, hem de şefkatli bir insan olarak yetiştiricilik yapıyorsunuz. Malatya'mız ve ülkemizin geleceği de hayvancılık açısından en ön emli sektörlerden birisi ve Bakanlığımızın da bu konuda önemli çalışmaları var. Küçükbaş hayvancılığının desteklenmesi ve yetiştiricilere verilen destekler konusunda 2020 yılında bu sektöre ayrı bir önemle bakılıyor. Tarım sektörü içerisinde gerçekten en istikrarlı, yetiştiricilikte her yıl az veya çok kazanabilen bir sektör. Bu işi profesyonel yapmanız konusunda özellikle Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin buradaki etkinliği hem sizi bilinçlendirmek hem bilgilendirmek hem de ufkunuzu açma konusunda çok önemli bir toplantı. Bunu küçümsemeyin. Biz diğer illere de gidiyoruz sizin farkınız, diğer illerde daha da belirgin. Özellikle bu Islah Projesi sizi bilgilendirmek, becerinizi artırmak ve başta Malatya hayvancılığı olmak üzere ülke hayvancılığının daha iyi yerlere gelmesini sağlamak amacıyla yapılıyor. İnşallah bundan sonraki toplantılar da yine eğitim olarak devam eder" diye konuştu.



Konuşmaların ardından yetiştiricilere kayıtların tutulması adına küpeler dağıtıldı. Birlik tarafından ayrıca üreticilere takvim, kalem, defter gibi materyaller de hediye edildi. - MALATYA