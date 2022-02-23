KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARINI OTLATIRKEN MAĞARA KEŞFETTİLER - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde besi çiftliği sahibi 2 ortak, küçükbaş hayvan sürüsünü otlatırken, bir mağara keşfetti. Sarmaşıkların gizlediği mağara, görenleri hayran bıraktı. Ormanlık alandan yapılan yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüş sonunda, dereler içinden geçilerek zorlu bir yolculuk sonrası ulaşılan mağaranın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca incelemeye alınması bekleniyor.

İlçedeki Kurşunlu Mahallesinde hayvanlarını otlatan, besi çiftliği sahibi Yavuz Aydınlı ile Fatih Selimler, etrafı dolaşırken sarmaşıklarla gizlenmiş bir mağara buldu. Yaklaşık bir kilometrelik yürüyüş sonrası mağaraya ulaşan Aydınlı ile Selimler, mağarayı inceledikten sonra bölgedeki vatandaşlarla görüştü. Aydınlı ve Selimler, bölgede yaşayan bazı kişiler tarafından, Damlancı Kaya olarak bilindiğini öğrendi. Yavuz Aydınlı, o anları şu sözlerle anlattı

Biz bu bölgede besi çiftliği sahibiyiz. Hayvancılık yaparken etrafı dolaşıyoruz. Tesadüfen burayı bulduk. Yaz ayında bulduk ve tamamen örtülüydü. Sonrasında etrafımızda çiftçi arkadaşlarla, diğer yerel halka konuştuk. Çok bilen de yoktu. Biraz inceledikten sonra buranın ciddi anlamda bir tarihinin olduğunu, o sarkıtların gerçekten uzun senelerce oluştuğunu fark ettik.?

'ETRAFI DEFİNECİLER TARAFINDAN TAHRİP EDİLMİŞ'

Mağaranın içindeki ve dışındaki sarkıtları hayranlıkla incelediklerini söyleyen Aydınlı, Görünen bu sarkıtlar haricinde yukarıya doğru baya devam ediyor. Anladığımız kadarıyla üst bölgelerinde düzlükler var. Oralarda çökmeler olmuş. Kışın mağaranın tam üst tarafında kaynak suyu çıkıyor. Kayanın içinden geçiyor ve 4-5 metre sonra tekrar mağaranın içine girip kayboluyor. Onun haricinde etrafında defineciler yüzünden hasarlar var. Onları fark ettik. Genel anlamda çok büyük bir mağara görüntüsü var. Tabi uzmanların incelemesi gerekiyor. Bunlar sadece bizim öngörülerimiz diye konuştu.

'TURİZME AÇILMASINI BEKLİYORUZ'

Mağarayı çocukluğundan beri bildiğini söyleyen Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç ise şunları kaydetti

Bizim burası Çayköyboğazı, Boğazlı Deresi diye geçer. Bu görmüş olduğunuz mağara da Damlancı Kaya. Biz çocukluğumuzda buralarda hayvan güderdik, içinde oynardık ve keçiler içinde yatardı. O tarihten beri biz böyle şeyleri normal sanıyorduk, ama değerlendirilebildiğini öğrendik. ve sizleri burayı tanıtmak için bugün davet ettik. Damlancı Kaya mağarasının içinde su damlar. 4-5 metreye kadar yolu içeriye devam eder. Güzel sarkıtlar ve havuzlar oluşmuş. Buranın turizme açılmasını istiyoruz. Gelip, incelesinler.

'MAĞARAYI TURİZME KAZANDIRACAĞIZ'

İlçenin bin 65 kilometrekarelik büyük bir alana sahip olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Alper Taban, yeni keşfedilen mağara nedeniyle çok heyecanları olduklarını kaydetti. Taban, 'Yaylaları, şelaleleri, mağarası olan ve gerçekten doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir bölge. Kurşunlu bölgemizde de iki gezgincinin tespit ettiği bir alan var. Bu bölgenin de tahmini olarak, Oylat mağaramız gibi milyonlarca yıl önce sarkıtların, dikitlerin, doğal ortamın oluşturduğu bir mağara olduğunu düşünüyoruz. Tabii bunlarla ilgili keşfi, sonraki süreçle ilgili kurumlarla, araştırmak üzere çalışmak istiyoruz. Bu ilçemiz adına yeni bir heyecandır. Çünkü ilçemizde turizmin gelişmesini istiyoruz. Kurşunlu bölgemiz bilhassa son dönemde, bölgede bulunan sıcak su ve beraberinde o bölgedeki yine traverten oluşumlarıyla alakalı dikkat çeken bir bölgemiz. Bu sahada belirli araştırmalar ve çalışmalar yürütüyoruz. Ancak bunun üzerine, bu sarkıtların yer aldığı canlı mağaranın inşallah turizme kazandırılması ya da doğaseverlere sunum anlamında kazandırılması önemli. Çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.