Küçükbaş hırsızları jandarma özel ekiplerine yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Küçükbaş hırsızları jandarma özel ekiplerine yakalandı - Son Dakika

Küçükbaş hırsızları jandarma özel ekiplerine yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Ortaca ve Fethiye ilçelerinde 5 koyun ve 8 keçinin çalınması olayına karışan üç kişi Jandarma tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı.

Küçükbaş hırsızları jandarma özel ekiplerine yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Ortaca ve Fethiye ilçelerinde 5 koyun ve 8 keçinin çalınması olayına karışan üç kişi Jandarma tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ortaca Mergenli Mahallesinde M.Ç isimli vatandaşın 5 adet koyunu çalınmasının ardından Jandarma ekiplerine şikayetçi oldu. Ortaca Jandarması tarafından oluşturulan sivil özel ekip, olayı soruşturmak için çalışma başlattı. İnceleme, ağılın yakınında bulunan oto yıkama paspaslarından yola çıkan özel ekip. M.Y. H.A. ve Ş.K. isimli şüphelileri Ortaca ilçe merkezinde hayvanları bir başkasına satarken yakaladı.


Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunda 10 gün önce de Fethiye'de gerçekleşen 8 keçi hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin olayda kullandıkları aracın ise 17 Mayıs 2019 tarihinde Ortaca Mergenli mahallesinde meydana gelen oto hırsızlığı olayında faili meçhul olarak arandığı tespit edildi.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.Y, H.A. ve Ş,K adli makamlara sevk edildiler. Şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çalıntı 5 koyun ve 8 keçi jandarma tarafından sahiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Jandarma, Fethiye, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:27 Kaynak: İHA
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