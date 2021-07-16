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Büyükbaş ve küçükbaş işletmelerine yönelik hibe desteği başvuruları 30 Temmuz'da sonra erecek - Son Dakika

Büyükbaş ve küçükbaş işletmelerine yönelik hibe desteği başvuruları 30 Temmuz'da sonra erecek

16 Temmuz 2021 Cuma 09:25
Büyükbaş ve küçükbaş işletmelerine yönelik hibe desteği başvuruları 30 Temmuz'da sonra erecek, System.String[]

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, büyükbaş ve küçükbaş işletmelerine yönelik hibe desteği başvurularının 30 Temmuz'da sona ereceğini belirterek yetiştiricilere işlemlerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, büyükbaş ve küçükbaş işletmelerine yönelik hibe desteği başvurularının 30 Temmuz'da sona ereceğini belirterek yetiştiricilere işlemlerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

Çelik, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin 21 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan "Büyükbaş ve Küçükbaş İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"na göre başvuruların 1 Temmuz'da başladığını ve 30 Temmuz'da sona ereceğini bildirdi.

Kurban Bayramı'ndan sonra başvurular için 6 gün kalacağını anımsatan Çelik, "Yetiştiricilerin salgını da göz önüne alarak sıkışıklığa neden olmamak için son günü beklemeden Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine başvurmaları yaşanabilecek mağduriyetlerin engellenmesi açısından önemli. Geçen yıllara göre kapsamı daha da genişletilerek uygulanan hibe destek programından yararlanmak isteyen yetiştiricilerin zaman geçirmeden başvurularını tamamlaması gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, büyükbaş hayvanlar için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş hayvanlar için de en az 100 baş, en fazla 300 baş anaç kapasiteli ahır ya da ağıl yapımı, kapasite artırımı veya iyileştirilmesi, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımları için destek verileceğini aktardı.

Yetiştiricilere sağlanan desteklerin önemine dikkati çeken Çelik şunları kaydetti:

"Ülkemiz tarım ve hayvancılığının gelişmesi ve üretimin artırılması için yetiştiricilerin desteklenmesi çok önemli. Böylelikle üreticilerin emeklerinin karşılığını almaları yanında tüketicilerin de daha uygun fiyatlarla, güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşma imkanlarına kavuşmaları sağlanacak. Bu yönde Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan yetiştiriciler olarak çok büyük destek görüyoruz. Bu kararla Sayın Cumhurbaşkanı'mız yetiştiricilerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi."

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yetiştiriciler adına teşekkür etti.

1 Temmuz, Damızlık, Türkiye, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Büyükbaş ve küçükbaş işletmelerine yönelik hibe desteği başvuruları 30 Temmuz'da sonra erecek - Son Dakika Ekonomi


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