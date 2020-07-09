Küçükbaş kurbanlıklara bayram öncesi "kuaför" hizmeti - Son Dakika

Küçükbaş kurbanlıklara bayram öncesi "kuaför" hizmeti

Trakya'da Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklara "kuaför" hizmeti sunuluyor.

Trakya'da Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklara "kuaför" hizmeti sunuluyor.

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Trakya'da Balkanlardan günümüze kadar gelen kırkımcılık mesleğini sürdürenler, küçükbaş hayvanların temiz ve bakımlı görünmeleri için yünlerini kırkıp, ayaklarını temizliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Trakya'da hemen hemen her ağılda kırkım telaşı yaşanıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla mesailerine başlayan kırkımcılar, randevularına göre akşam saatlerine kadar yoğun bir mesai harcayarak kurbanlıkları kırkıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hastalıktan ari bölge ilan edilen Kırklareli'nde, bakımları yapılan kurbanlıklar, İstanbul'a götürülerek alıcılarının karşısına bakımlı şekilde çıkacak.

Balkan geleneği olarak bilinen kırkım zamanında kuzu çevirme geleneği de kentin bazı köylerinde sürdürülüyor.

Kırkımcılar bir yandan mesailerini sürdürürken diğer yandan da sürü sahipleri tarafından odun ateşinde "kuzu çevirme" yapılıyor.

Türküler eşliğinde ağır ağır pişirilen kuzu, günün sonunda adeta yorgunluğu unutturuyor.

"Günde 400 hayvanın bakımını yapıyoruz"

Kırklareli'nde yaklaşık 8 yıldır kırkımcılık yapan Kadir Sarı, AA muhabirine, yaklaşan Kurban Bayramı ile işlerinin yoğunlaştığını söyledi.

Küçükbaş hayvanlara "kuaför" hizmeti verdiklerini anlatan Sarı, hayvanların yünlerini kırktıklarını, tırnak ve ayak bakımlarını yaptıklarını dile getirdi.

Mesleğini severek yaptığını vurgulayan Sarı, "Kurban Bayramı öncesinde günde yaklaşık 400 hayvanın bakımını yapıyoruz. Bu dönem bizim en yoğun olduğumuz günler. Kırkım yaparak küçükbaş hayvanları Kurban Bayramı'na hazırlıyoruz. Hem daha güzel gelişiyorlar, hem de alıcılarının karşısına bakımlı çıkıyorlar." diye konuştu.

Sarı, bölgede kırkım sırasında kuzu çevirme geleneğinin de sürdürüldüğünü anlattı.

Koyunları kırktıkları gün sürü sahiplerinin çevirme yaptığını belirten Sarı, "Bu bir Balkan geleneği. Geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Çok eski yıllarda olduğu gibi çevirmemizi mutlaka yapıyoruz." diye konuştu.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Erdoğan Çoban ise bayram öncesi kurbanlıklarına bakım yaptırdığını anlattı.

Çoban, kırkım yapılan hayvanların daha temiz ve bakımlı göründüğünü, satışının daha kolay olduğunu ifade etti.

Trakya Bölgesi, Kurban Bayramı, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçükbaş kurbanlıklara bayram öncesi 'kuaför' hizmeti - Son Dakika

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