Küçükbaş kurbanlıklara yoğun ilgi - Son Dakika

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Çıldır'da hayvan pazarında sıkı pazarlıklar da devam ediyor. Hayvan pazarında, büyük ve küçükbaş kurbanlıklar yerini alırken, vatandaşlar küçükbaş kurbanlıklara daha çok ilgi gösteriyor. Kurbanlarını alan vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Küçükbaş kurbanlıkların bin 500 yüz ile 3 bin lira arasında satışa çıkarken büyükbaş kurbanlıklar ise ortalama 5 bin ile 17 bin lira arasında fiyatları değişiyor. Fiyatların yüksek olması ve ortak bulmakta zorlanan vatandaşlar tercihlerini küçük baş hayvandan yana kullanıyor. Fiyatların yüksek olmasından yakınan vatanlara cevaben besiciler yem ve saman fiyatının yüksek olmasının kurbanlıklara da yansıdığını söylediler.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler, hayvan pazarının durgunluğundan dert yanarken Hayvancılıkla uğraşan besiciler, vatandaşların ise en çok küçükbaş kurbanlıklara daha çok ilgi gösterdiğini söyledi. - ARDAHAN