Küçükbaş yetiştiricilerine şaftlı kırkım makinesi kullanma eğitimi verilecek - Son Dakika

Malatya'da, yetiştiricilere şaftlı kırkım makinelerinin kullanımıyla eğitim düzenlenecek.

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, birlik binasında yaptığı açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hayvancılık altyapısının geliştirilmesi amacıyla "Küçükbaş Hayvancılıkta Makine ile Kırkımın Yaygınlaştırılması ve Şaftlı Kırkım Makinası Kullanımı" projesi kapsamına jeneratörlü kırkım makinelerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edildiğini hatırlattı.

Bu şaftlı kırkım makinelerinin verimli kullanılması amacıyla da kurs açarak, yetiştiriciler eğitim vermeye başladıklarını belirten Akın, "Şaftlı kırkım makinelerinin dikkatli kullanılması gerekiyor. Bu makineler yayla ve meralarda kullanılabilmesi için jeneratörle birlikte veriliyor. Teknik eğitim 40 saat, uygulama eğitimi ise 16 saat olacak. Yapağının da telef olmaması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bir proje üzerinde de çalışıyoruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Dr. Selami Aygen ise koyun yetiştiriciliğinin zor bir iş olduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak hayvan yetiştiriciliğini kolaylaştırmayı amaçladıklarını aktaran, Aygen, "Kırkım eski usullerde yapıldığında çok zaman alıyordu. Bu makineleri yaygınlaştırmakla daha kaliteli yün alımını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yetiştiricilere şaftlı kırkım makinelerinin teknik özellikleri anlatıldı.