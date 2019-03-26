Son Dakika Haberleri: Küçükbaşa yeni destek

Küçükbaşa yeni destek

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapacaklarını bildirdi.

Küçükbaşa yeni destek, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapacaklarını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:07 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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