Küçükbaşa yeni destek
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapacaklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapacaklarını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş ile Canlı Yayına Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maçın Ardından Soyunma Odasına İndi
Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız
Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor