Küçükbaşa yeni destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapacaklarını bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş ile Canlı Yayına Çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maçın Ardından Soyunma Odasına İndi

Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız

Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor