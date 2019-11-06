Son Dakika Haberleri: Küçükboğaz köyünü kilit parke yol yapımı tamamlandı
Son Dakika Yaşam Küçükboğaz köyünü kilit parke yol yapımı tamamlandı

Küçükboğaz köyünü kilit parke yol yapımı tamamlandı

7 saat önce

Kars'ta iş sezonun bitmesine kısa süre kala köy yolları da birer birer tamamlanarak hizmete giriyor.

Küçükboğaz köyünü kilit parke yol yapımı tamamlandı, System.String[]

Kars'ta iş sezonun bitmesine kısa süre kala köy yolları da birer birer tamamlanarak hizmete giriyor.


Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, beraberindeki İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte Küçükboğaz Köy'de yapımı tamamlanan köy içi kilit parke taş döşemesi yolunu görerek incelemelerde bulundu.


Bir süre köylülerle sohbet etme fırsatı bulan Kaymakam Abdil Koç, devletin yatırımlarından bütün köylerin eşit olarak nasibine düşeni aldığını belirtti.


Yapılan yollarla vatandaşların çamurdan kurtulduğunu ifade eden Kaymakam Koç, "2019 KÖYDES programında olan Küçükboğaz köyü parke döşeme işi bitti. Böylece bu yıl 5 köyümüz daha parkeye kavuşmuş oldu. Havaların soğumasıyla birlikte yavaş yavaş sezonu kapatmaya hazırlanıyoruz. 2020 yılında tüm köylerimizde yol, su, Taziye Evi, Köy konağı ve menfez çalışmalarımız devam edecek" dedi.


Köylülerin sorunlarını da dinleyen Kaymakam Abdil Koç, daha sonra beraberindeki İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte yapılan işi yerinde inceledi ve hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Sezonun tamamlanmasına az bir süre kaldığına dikkat çeken Kaymakam Koç, program dahilinde olan işlerin bir an evvel tamamlanması talimatında bulundu. - KARS

Arpaçay, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:37 Kaynak: İHA
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