Küçükçekmece'de polis kaçmaya çalışan şüpheliyi vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece'de polis kaçmaya çalışan şüpheliyi vurdu

02.01.2023 12:44

Küçükçekmece'de polis kaçmaya çalışan şüpheliyi vurdu Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın çeşitli suçlardan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı Küçükçekmece'de gözaltına alınmamak için polis ekiplerine direnen şahıs, bacağından vurularak yakalandı.

Küçükçekmece'de polis kaçmaya çalışan şüpheliyi vurdu

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın çeşitli suçlardan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de gözaltına alınmamak için polis ekiplerine direnen şahıs, bacağından vurularak yakalandı. Zanlının hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Olay yılbaşı akşamı Küçükçekmece Kanarya mahallesi Şahin caddesi Şakrak Kuşu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre saat 01: 50 sıralarında iki grubun sokak üzerinde kavga ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları gözaltına almak istediği sırada Fevzi A. isimli bir şahıs polis ekiplerini engellemek istedi. Fezvi A. gözaltına alınırken, yakınları ve oğlu Fırat A., polise saldırarak babasının araca bindirilmesini engellemeye çalıştı. Yaşanan olayların ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Baba Fevzi Alpsoy ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken oğlu Fırat A. ise kaçarak kayıplara karıştı.

Bir süre sonra Fırat A., annesi ve yakınları karakol önüne gelerek taşkınlık çıkarmaya devam etti. Polis ekipleri Fırat A.'yı yakalamak istediği sırada şahıs tekrar kaçmaya başladı. Şahıs polis tarafından bacağından vurularak yakalandı. İlk müdahalesi olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Şahsın yapılan incelemesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de polis kaçmaya çalışan şüpheliyi vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:46 Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan Tarkan, şarkı başına tamı tamına 475 bin TL kazanmış
11:33 Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık depremi! Yerli isim, derbide sahada olamayacak
11:29 Sinan Ateş'in ölümü sonrası MHP'de dikkat çeken hareketlilik! Ufuk Köktürk'ün ismi İl Yönetim Kurulu listesinden çıkarıldı
11:24 Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken Sinan Ateş paylaşımı
11:21 Nilgün Belgün, Yabancı Damat dizisinden kovulduğu dönemi anlattı: Hayatımın en zor zamanıydı
11:19 7. Yargı paketinde çalışmalar tamamlandı! Konutta hacizlere hakim şartı getirilecek, uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için ayrı cezaevleri kurulacak
11:18 Sosyal medyada paylaşılan resimdeki kediyi bulmak neredeyse imkansız! Bulanların çok dikkatli olduğunun altı çizildi
11:13 Bu sezon yalnızca 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni takımı çok konuşulacak
10:52 Özge Ulusoy, babasının ölümü sonrası tehdit mesajları aldığını söyleyerek isyan etti: Babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediliyorum
10:45 Olaylı Göztepe-Altay derbisinde stada yanıcı ve patlayıcı madde sokulmasında kullanılan ambulans şirketi hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2023 12:44:30. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de polis kaçmaya çalışan şüpheliyi vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement