Son dakika: Küçükçekme'de koronavirüs denetimi: Kafedeki 22 kişiye 76 bin 318 TL idari para cezası - Son Dakika

Son dakika: Küçükçekme'de koronavirüs denetimi: Kafedeki 22 kişiye 76 bin 318 TL idari para cezası
04.04.2021 18:03
Son dakika haberler: KÜÇÜKÇEKMECE'de kısıtlamaya rağmen faaliyet gösteren bir kafeye baskın düzenlendi.
KÜÇÜKÇEKMECE'de kısıtlamaya rağmen faaliyet gösteren bir kafeye baskın düzenlendi. Kafe mühürlenirken, 22 kişiye 76 bin 318 TL idari para cezası uygulandı.
Polis, dün öğleden sonra yaptığı denetimlerde, Halkalı Mahallesi'nde dışarıdan kepenkleri kapalı olan bir kafenin cam balkon kısmında servis yapıldığı, içerde oyun masaları bulunduğu ve oyun oynandığı, nargile ile çay servisi yapıldığı tespit edildi. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının da belirlendiği kafede bulunan 22 kişiye 76 bin 318 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.
- İstanbul
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