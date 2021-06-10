KÜÇÜKÇEKMECE AÇIKLARINDA 'MÜSİLAJ' ADASI - Son Dakika

MARMARA Denizi'nde etkili olan deniz salyası Küçükçekmece açıklarında ada görüntüsü oluşturdu. Sahile kadar ilerleyerek, Menekşe Deresi'ne ulaşan müsilaj havadan görüntülendi.

Marmara Denizi'ni deniz salyası kapladı. Denizdeki canlı yaşamını tehdit eden deniz salyası, farklı bölgelerde görülmeye devam ediyor. Son olarak Küçükçekmece açıklarını kaplayan müsilaj havadan görüntülendi. Görüntülerde hat şeklinde uzanarak adeta bir ada görünümü oluşturan müsilaj tabakası dikkat çekti. Salyanın bir bölümü sahile kadar ilerleyerek, Menekşe Deresi'nin bazı bölgelerini de kapladı.